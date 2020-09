Tienditas en Oaxaca ignoran ley y venden comida chatarra a menores de edad

Escuchar Nota

Oaxaca.- A unos días de haber entrado en vigor, la llamada Ley antichatarra no ha frenado la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño y Servicios Turísticos (Canacope-Servitur) Oaxaca.



El organismo, que fue uno de los principales opositores a la reforma, aseguró que no existe un reglamento que marque las sanciones, por lo que muchos comercios no la están aplicando al desconocer de su existencia.



La Canacope-Servitur apuntó que en términos reales la ley no se va a aplicar como tal hasta que haya reglamentación y subrayó que la mayoría de los comerciantes no conocen la trascendencia de esta ley.



En tanto, el sector empresarial de Oaxaca espera que en la reglamentación no haya sanciones económicas para quienes la incumplan la venta de alimentos chatarra a niñas, niños y adolescentes.



Agregaron que también prevén que la medida se restrinja al entorno escolar como en cooperativas escolares y vendedores instalados afuera de los planteles educativos.



La Ley contra la comida chatarra entró en vigor en Oaxaca el pasado 7 de septiembre tras la adición al artículo 20 Bis a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por la 64 Legislatura del Congreso Local el pasado 5 de agosto.