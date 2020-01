Tiene Atlas amargo debut en casa

Escuchar Nota

¡¡¡GLAZO!!!

Tabó abrió por la izquierda, Osvaldito mandó el centro y el Polaco definió con un recurso impresionante.@atlasfc 0-1 @ClubPueblaMX #LigaBBVAMX #SienteTuLiga pic.twitter.com/pG3qHGFRFK — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 18, 2020

al perder 1-0 ante Puebla., primero por no mantener el nivel que les dio la victoria ante Cruz Azul, y luego por su afición que en dos ocasiones provocó la suspensión momentánea del partido por el grito homofóbico.tras ir abajo en el marcador, esta noche ni su técnico Leandro Cufré desde la banca, ni sus jugadores en la cancha tuvieron los argumentos para alcanzar a un rival que sin grandes figuras logró exhibir las carencias del Atlas.Poco pudieron mostrar jugadores que llegaron como estrellas como Ignacio Jeraldino y Luciano Acosta, y otros que no logran mostrarse como Mauricio Cuero.y un remate de cabeza picado de Jeraldino que sacó Vikonis de manera dramática al 15'.que le redituó en gol al 31'. Christian Tabó y Osvaldo Martínez hicieron jugada de pared y Cristian Menéndez se lanzó descompuesto para rematar con la nuca para el 1-0.En la segunda parte se presentaron los gritos de la afición contra el portero poblano, el juego se suspendió temporalmente, y al reanudarse Atlas no logró encontrar el rumbo ante un adversario que se dedicó a interrumpir el juego fingiendo faltas, pese a que al final se acercó al área rival con un débil remate de cabeza de Edson Rivera que le atajó Vikonis, y después derrochó esfuerzo que no fructificó en el tiempo de compensación.