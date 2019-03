Tiene Coahuila estabilidad laboral y seguridad jurídica

“Coahuila tiene un camino distinto al de aquellas entidades en donde el estado de derecho sigue enmarcado en una serie de acciones que no generan certidumbre”, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la toma de protesta al Colegio de Notarios de Torreón, que ahora preside Héctor Iván González Martínez.Solo el año pasado se generaron en el estado 48 mil empleos directos, cuando en distintas entidades federativas se registró la pérdida de fuentes de trabajo.El Mandatario estatal señaló que el estado de Coahuila ha seguido una línea muy marcada y hoy todas sus regiones generan nuevas fuentes de inversión y también de empleo.Solo en 2018, en La Laguna fueron alrededor de 12 mil empleos los que se generaron, una cifra superior a la que se venía generando en otros años, en que no sobrepasaban los 6 mil empleos al año.Coahuila es uno de los estados más seguros, y La Laguna salió del ranking cuando Torreón era el quinto municipio más violento del mundo, y hoy no aparece ni siquiera dentro los primeros 50. Con todo esto la región ha mejorado su competitividad.En el tema de estabilidad laboral, de procuración de justicia y sobre todo de certidumbre jurídica, el estado tiene antecedentes favorables, pues quienes vienen a invertir, ven en la entidad un estado de derecho y la voluntad de seguir mejorando el estatus.Reconoció que los notarios públicos son una de las partes prioritarias del estado de derecho en Coahuila, de la certidumbre política y del patrimonio, por eso solicitó que se organicen.El Ejecutivo estatal adelantó que este miércoles estará firmando el Pacto Coahuila, por el desarrollo económico, la certeza y equilibro laboral de nuestro estado, mientras en otras partes del país los obreros y las empresas no llegan a acuerdos.En cambio, dijo Riquelme Solís, en Coahuila los empresarios saben responder a los buenos trabajadores, a la mano de obra calificada, mientras que los trabajadores saben ofertar una mejor mano de obra en capacitación constante.“La empresa que viene a invertir sabe lo que le espera y sabe que le va a ir bien, que nadie los va a defraudar, porque la certidumbre jurídica y patrimonial es primero y no está en juego”.Todos los coahuilenses deben tener certidumbre patrimonial y los notarios son los ojos de la ciudad, apuntó.Ante el grupo de notarios, el Gobernador anunció que en Torreón, el Gobierno del Estado habrá de construir uno de los edificios más modernos para el Registro Público y Catastro, en donde por muchos años funcionó el Hospital Militar, para que los laguneros puedan tener un servicio digno.Previamente, el Gobernador tomó protesta a los nuevos integrantes de la mesa directiva del Colegio de Notarios de Torreón.