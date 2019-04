Tiene Dinos la misión de ganar o ‘extinguirse’

Es ganar, ganar o ganar. Perder no es una opción si se desea continuar con vida en esta temporada de la LFA.Los Dinos de Saltillo tienen una misión, si no imposible, sí muy dura: se enfrentan al primer lugar de la Conferencia Norte y al candidato a ganar el Tazón México IV, Raptors, y lo hacen de visita en la casa de este equipo, el único clasificado al juego de campeonato del grupo.Para que Dinos pueda conseguir ese boleto requiere sólo ganar, no hay de otra, debe valerse por sí mismo y no la combinación de resultados y criterios de desempate.Contando el último juego del torneo anterior, ya son dos ocasiones consecutivas que Saltillo no vence a Raptors.Pero este es otro juego y una oportunidad más, no hay por qué alarmarse, hay que ocuparse de lo que pudiera suceder y del rival, jugar con soltura y ver que se puede, demostrando que este equipo de Dinos es grande.La cita es en la Ciudad de México a las 16:00 horas en lo que es la última jornada del torneo regular en donde está en disputa el último boleto de la Conferencia Norte.