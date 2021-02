Tiene Diócesis de Saltillo solo 28 candidatos para vacunas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Tan solo 28 sacerdotes son candidatos a recibir la vacuna anticovid en la segunda etapa del proceso, la cual contempla que los adultos mayores de 60 años serán inoculados de febrero a abril, y para la que ya se abrió el registro, pues según el directorio de la Diócesis de Saltillo son 28 presbíteros los que tienen seis décadas o más, por lo que una centena de curas entre los que se incluye al obispo Hilario González seguirán lidiando con la posibilidad de contagiarse del virus que infectó prácticamente al 20% de ellos.



Al igual que el resto de la población, los sacerdotes deben llenar el registro para recibir la vacuna en las próximas semanas, y entre los padres que más pronto deben ser inmunizados está el obispo emérito Francisco Villalobos Padilla, quien recién cumplió 100 años, así como el obispo emérito fray Raúl Vera López, quien tiene 75 años, y el párroco de Catedral, Placido Castro.



Pero 75% de los presbíteros tendrán que reforzar las medidas de prevención pues aún no les corresponde la aplicación, por lo que deberán seguir alerta para que no resulten contagiados, ya que aunque no son parte de la población más vulnerable por la edad, el riesgo es latente y quedó patente tras la muerte de José Gilberto Soto, vicario de Sagrado Corazón en Ciudad Frontera, quien falleció con tan solo 35 años, así como Eduardo Trujillo, quien murió a sus 46 años, y Gerardo Montelongo a los 51.



De hecho, de los cuatro decesos confirmados a causa del virus SARS-CoV-2 únicamente el padre Pedro Pantoja era mayor de 60 años.



Actualmente se han contabilizado 24 casos confirmados de coronavirus entre los curas, pero según personal de la misma Diócesis han resultado más contagios pero no todos se informan. De estos 24 casos 19 correspondieron a menores de 60 años, curas que seguirán cumpliendo su ministerio sin ser vacunados, algunos hasta la segunda mitad de 2021 y eso si no se retrasa el plan de

aplicación.