Tiene ‘El Diablo’ destino incierto tras asesinar a su dueño

Saltillo, Coah.- Luego del trágico suceso en el un joven de 18 años perdió la vida a causa de un ataque por parte de su perro, este martes familiares y amigos se reunieron en la vivienda o en de la calle Manuel Doblado, entre Pablo Mejía y Luis Gutiérrez, de la Zona Centro, donde ocurrió el trágico suceso, y así brindarle el último adiós, en medio de la polémica que ha desatado este caso entre la ciudadanía.



El cuello de Miguel Ángel fue destrozado por su perro presa canario, así lo reveló la necropsia practicada al cuerpo del joven de 18 años que fue hallado sin vida.



De acuerdo con el delegado en la región sureste de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, Miguel Ángel murió desangrado a causa de un desgarre en la vena carótida, la cual fue destrozada por los colmillos del can.



“Eran múltiples heridas, traía la laceración en el cuello por mordida en la carótida, traía heridas en los brazos ya sea por mordida o por rasguños del perro, hay que manifestar que en el lugar de los hechos existían datos que el perro estuvo ahí, habían huellas, el perro contaba con rastros de sangre en todo su cuerpo”, explicó.



Debido a que el animal fue el causante de la muerte de su amo, la Fiscalía General no tiene elementos para configurar un acto delictivo, por lo que la carpeta de investigación se dio de baja inmediatamente.



El funcionario informó que el can se encuentra bajo resguardo de la perrera municipal, donde está siendo analizado para determinar su grado de agresividad.



Señaló que hasta el momento no se localizaron huellas o cicatrices en el animal para determinar que haya sido usado como perro de pelea.



Explicó que la última opción que tienen sería sacrificar al perro, pero que esto solo sucedería en caso de que el animal no sea adoptado y se logre demostrar que es un peligro para cualquier persona.







Desconcierta ataque



“El Diablo” tiene apenas un año de edad, pertenece a la raza presa canario, de la familia de los pitbull, y por ahora está resguardado en las instalaciones de Control Canino al poniente de la ciudad.



Su musculatura es impresionante, pero su mirada y su actitud proyectan mansedumbre, incluso sumisión, tal vez miedo.



Al ver acercarse las cámaras, se retira a una esquina de la jaula de poco más de un metro cúbico. En ningún momento muestra agresividad, salvo cuando se siente observado, quizás acosado, y empieza a gruñir. Alguien trata de calmarlo con un silbido y se tranquiliza de nuevo, moviendo la cola.



Pese a su aspecto, cuesta trabajo creer que es el animal que este lunes por la tarde mató en su propio domicilio a su dueño, un joven de 18 años de edad que vivía en la calle Manuel Doblado en el centro de la ciudad, a quien le desgarró la garganta.



En redes sociales se llegó a decir que el animal era maltratado, o que era perro de pelea, lo cual ha sido desmentido por las autoridades.



“No tiene ningún dato de maltrato, no tiene huellas de heridas, sí me gustaría hacer esto como un comentario importante para los medios de comunicación, que el animal no tiene huellas de que haya participadas en peleas, heridas, desgarros, no muestra agresividad, el animal se comporta exactamente como cualquiera de los otros animales que están ahí, inclusive se deja tocar, se deja acariciar, no es un animal agresivo”, dijo el director de Salud en el Municipio de Saltillo, Luis Alfonso Carrillo González.



A pesar de sus antecedentes, es muy poco probable que “El Diablo” pueda llegar a ser sacrificado. Ya algunas asociaciones y el actor Raúl Julia Levy, quien adoptó en el pasado a un pitbull que dio muerte a un niño de tres años en Saltillo, han solicitado que se les dé en adopción, lo cual podría ocurrir si la familia, que es la propietaria del perro, no lo reclama.



“Él (Julia Levy) fue la primer persona que se puso en contacto, de hecho apenas se estaba haciendo el operativo para atraparlo, cuando él ya estaba llamando por teléfono.



“Normalmente nosotros no tomamos la determinación del sacrificio del animal, porque no estamos juzgando al animal, no tenemos un proceso para nosotros determinar el grado de culpabilidad que pueda tener el animal, en todo caso que las autoridades dijeran que sí fue agresividad por parte del animal, y que es peligroso para la sociedad, nosotros recomendaríamos la adopción del animal para que se ponga en custodia de alguien que pudiera hacer la rehabilitación”, dijo Carrillo González.