Tiene el estómago ‘hecho pedazos’

Después de cuatro días de hospitalización y ya incorporada a su trabajo, la actriz Cynthia Klitbo explicó qué fue lo que motivó sus problemas de salud, por los cuales tuvo que hacer un alto obligado a sus actividades diarias.“Fue mi estómago, tengo el estómago destrozado, y ya llegó un momento en el que el dolor fue tal, que me fui al hospital”, explicó.“Estoy en tratamiento, me hicieron todos los estudios y afortunadamente, digo, sí es grave, porque ya es una colitis muy severa. Tengo el estómago llagado y una hernia, pero de ahí en fuera bien”, agregó sonriendo.La actriz de 52 años dio a conocer que se encontraba en el hospital el pasado domingo a través de un video que publicó al no poder asistir a los premios TVyNovelas.Al ser entrevistada, aseguró que ya se encuentra mejor y que debe seguir un tratamiento indicado por su médico.“Nada más de seguir con la dieta y reconstruir mi estómago que está destrozado”, declaró.