Tiene gran avance el ITS en Arteaga

El gobernador Miguel Ángel Riquelme constató el avance que lleva la construcción del campus Arteaga del Instituto Tecnológico de Saltillo en el Server Industrial Park.La visita la realizó acompañado de Arnoldo Solís Covarrubias, director del ITS; de Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía, así como de Everardo Padilla Flores y Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente y expresidente de la Canacintra Coahuila Sureste.El Mandatario escuchó la explicación que brindó Solís Covarrubias del avance específico en cada una de las áreas de lo que será este campus, el cual en su primera etapa deberá estar listo para agosto, a fin de entrar en operación con el ciclo escolar 2019-2020.Entrevistado por Tele Saltillo, el director del ITS explicó: “Tenemos un avance importante en los dos proyectos, tanto del campus como del Cevide (Centro de Vinculación para el Desarrollo Empresarial), luego de tres años de trabajo.“Este complejo, el Cevide, estará conformado por seis edificios; apenas se ha avanzado en el primero, pero con el apoyo del Icifed (Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa) se lanzará en breve la licitación pública para otros dos edificios con una inversión adicional de 20 millones de pesos”, agregó.Arnoldo Solís señaló que este centro viene a responder a la necesidad del sector automotor, “con el cual pretendemos hacer mucho más competitivo a dicho sector productivo, el principal de la Región Sureste.“Aquí se contempla la preparación y certificación de profesores que se conviertan en asesores y consultores de empresas, y le hemos propuesto al gobernador Riquelme que podamos ampliarlo a La Laguna y a la zona norte para que el desarrollo sea parejo, para avanzar más pronto y muy firmes en ese sentido porque estados como Jalisco y Nuevo León van un paso adelante”, expresó.Por lo pronto, en agosto iniciará operaciones el nuevo edificio del campus y la idea es iniciar con cuatro ingenierías: Industrial, Mecánica, Gestión Empresarial y Sistemas Computacionales, tanto en la modalidad presencial como en el sistema de educación a distancia, finalizó el director del ITS.