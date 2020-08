Tiene IMSS Coahuila otros 13 ventiladores

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila recibió 13 ventiladores nuevos que se sumarán a los 184 con que ya prestaba atención a derechohabientes afectados por el Covid-19.



Así, cuatro de los nuevos aparatos serán para el Hospital General de Zona No. 1 y tres para la Clínica 2, ambos en Saltillo; mientras que dos más se entregaron al Hospital General 11 en Piedras Negras; dos al Hospital General No. 13 en Ciudad Acuña, uno a la Clínica 18 en Torreón y uno más al Hospital General No. 24 en Nueva Rosita.



Leopoldo Santillán Arreygue, titular de la Oficina de Representación en Coahuila, señaló que estos respiradores artificiales son un reflejo de la labor que está haciendo el IMSS para contener al coronavirus y facilitar la recuperación de los pacientes.