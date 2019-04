Tiene la Nave Verde ‘Sábado de Gloria’

Ofensiva de 18 imparables guió a los Saraperos a igualar la serie en el parque de los Hermanos Serdán, luego de derrotar a los Pericos de Puebla, donde destacó la actuación de Juan Pérez y Josuan Hernández por el ataque verde.Rallies de cuatro carreras en el cuarto rollo y de tres en el sexto, fueron suficientes para que los verdes sellaran la victoria sobre los poblanos, quienes pudieron responder con una seguidilla de cinco rayas en el séptimo, pero que no fueron suficientes para evitar la derrota.Juan Pérez sigue con el bate encendido al irse de 5-3 con cuadrangular, su cuarto del año, y dos producidas por igual número de anotadas, labor con la que aumenta su racha de partidos consecutivos con al menos un hit a 13.Por su parte, Josuan Hernández tuvo una impecable actuación con el madero de 3-2 con tres producidas; Luis Fonseca fue otro de los que brilló a la ofensiva en labor de 4-3 con par de remolques y su primer cuadrangular de la campaña.Yahir Lozoya cargó con la victoria en relevo en dos entradas y un tercio, donde permitió par de imparables para una carrera limpia, no regaló bases y ponchó a dos enemigos. Rafael Martín-Romero se apuntó un nuevo rescate, su quinto de la campaña en seis oportunidades.Ben Griset realizó su estrenó con la Nave Verde en calidad de abridor y en entrada y dos tercios no recibió hit ni carrera; sin embargo, regaló tres pasaportes, lo que lo orilló a su salida del juego.