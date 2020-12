Tiene la Women Football League un futuro incierto

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Women Football League, en donde milita VQueens, aún no sabe cuál es el futuro de la Liga para 2020 en cuanto a inicio de temporada, entrenamientos y equipos que seguirán dentro de ella.



No hay fecha para una reunión temprana y comenzar a definir la campaña 2021 y que las chicas inicien su camino de preparación.



Se especula que el torneo empieza en el segundo trimestre de 2021, aunque se cree sería hasta el tercero, es decir, teniendo una temporada en agosto, la cual sería recortada para terminar en diciembre.



Aún todo está en veremos, pero cancelar no es una opción, pues para muchos equipos sería un tiro de gracia, es más, hasta para la Liga, pues muchos deberían de hablar de ella y olvidarla, por ello es de importancia determinar cuándo habrá nueva información de ella.