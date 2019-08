Tiene nuevo proyecto

Con el cortometraje Los Tiempos de Héctor, el cineasta saltillense Ariel Gutiérrez logró una visibilidad internacional debido a su proyección en el Festival de Cannes 2018. A un año de distancia de eso, se ha dedicado a trabajar en otros proyectos y a exhibir su película en distintas partes del mundo.En esta ocasión le tocó a su ciudad natal mirar el filme, pues la noche del miércoles fue exhibida en la Taberna El Cerdo de Babel.Actualmente Gutiérrez trabaja en un guion de largometraje “que se desarrolla en Saltillo, y trata sobre un hecho doloroso que se desarrolló hace años dentro de mi familia, que fue un secuestro exprés. Eso tiene que ver con la violencia que vivimos en Saltillo durante ese tiempo que se enmarca en el sexenio de Felipe Calderón”, dijo.Tanto Los Tiempos de Héctor como su nuevo proyecto tratan temas sociales pero desde un punto de vista emocional, ya que como detalló, para él lo importante es retratar esas emociones dolorosas.“Creo que la manera ideal de abordar temáticas de esta índole es que las obras no sean piezas panfletarias, aunque sí puedes ser crítico ante la sociedad, pero lo verdaderamente importante es el corazón porque es este el que nos interesa en una película y lo que nos mueve de ella. En este proyecto lo que más me interesa no es la situación de violencia, sino la parte emocional que a mí me movió”, apuntó el saltillense.Gutiérrez también agregó que la proyección del cortometraje ha sido una apertura de puertas y crítica que recibe con gusto.