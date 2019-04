Tiene Reynosa jornada violenta

Al menos tres personas murieron a balazos y tres más fueron encontradas sin vida en diferentes hechos este día en Reynosa, según reportes del Servicio Médico Forense.Durante la madrugada de este miércoles se registraron varios enfrentamientos entre grupos armados que dejaron un saldo de dos muertos en el Libramiento Sur Dos.Los hechos ocurrieron antes de las 08:00 horas y, de acuerdo con redes sociales, en varias colonias del sur se escucharon detonaciones y el rechinar de llantas.Las balaceras terminaron en el Libramiento Sur Dos, a la altura del kilómetro 12, cerca de las casetas de cobro, donde agentes de la Policía Federal encontraron a los dos sujetos muertos en el interior de una camioneta roja modelo Tahoe.En el vehículo había un sobreviviente, que fue trasladado a una clínica particular de la Colonia Benito Juárez, donde más tarde falleció.El lugar donde estaba el vehículo fue acordonado por personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado.Mientras que en la Colonia Rodríguez, esta tarde fue asesinado a puñaladas un hombre de unos 60 años.Aunque se desconoce su identidad, versiones lo ubican como familiar político de un funcionario público estatal.El cuerpo de la víctima fue hallado desnudo en la cama de su recámara.Las autoridades ministeriales trataban de encontrar indicios para armar una línea de investigación.Al parecer, el occiso era empleado del IMSS.Mientras que el quinto muerto habría sido un reporte del avistamiento de una persona flotando en el canal Anzaldúas, a la altura del ejido El Guerreño, pero su cuerpo aún no es rescatado.Otro sujeto fue encontrado muerto en los alrededores del exterior de la central camionera; portaba ropa de vestir y teléfono celular, por lo que las autoridades al no ver signos de violencia presumieron muerte natural.