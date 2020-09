Tiene Ricardo Franco el alma despedazada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ricardo Franco da el último adiós a sus padres, a quienes perdió en menos de 10 días.



A través de un video bastante doloroso en Instagram, Franco expresó que se encuentra con el alma rota, pero agradeció a su público por el apoyo.



“Antes que nada quiero agradecer a ustedes por todos sus mensajes, por sus oraciones, por su cariño… tengo rota el alma, la verdad, nunca voy a ver a mis viejitos en esta vida, no sé por qué la vida me mandó esto en mi cumpleaños 40, pero cualquiera que sea el motivo o el regalo pues…”, expresó.



En un mar de lágrimas el actor de Corazón Indomable compartió con sus seguidores la fortaleza que sus papás le dejaron al igual que la que día con día le dan sus fans.



“Trato de sacar fortaleza porque mi mamá siempre me dijo que fuera fuerte, que sacara todas mis emociones; mi papá era un poquito más rudo, creo que la fortaleza se la debo a ambos, que ahorita están en el cielo, ustedes me están dando fuerza para seguir adelante, la verdad lo valoro mucho”, añadió.







Para finalizar, expresó que lo más importante es la familia y que en estos tiempos tan difíciles que atravesamos lo más importante es quererse y amarse.



“Estamos viviendo un año muy extraño y yo sé que a varios de ustedes les ha pasado lo mismo, abrácense, bésense, quiéranse, dejen todo lo malo que sienten, rencores, envidias, celos, resentimientos atrás, en verdad no vale la pena, yo quedé muy en paz con ellos, muy en paz… saben que siempre los voy a llevar en el alma y para mí esta es una forma de homenajearlos, muchas gracias por todo”, dijo.



Al final del video el actor tomó su mano y la besó, para después ponerla en cada una de las urnas de sus padres y de esta forma despedirse de ellos.



Ricardo utilizó sus stories y su feed de Instagram para compartir unas imágenes de la cremación, en la fotografía se puede mostrar al actor tomando las dos urnas y en medio un arreglo de flores blancas.