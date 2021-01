Tiene Santos arranque prometedor gracias a su ‘Mudo’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. La sequía terminó y tras 13 partidos sin anotar, el ariete coahuilense Eduardo Aguirre Lara se reencontró con el gol en la victoria del Santos Laguna 2-0 sobre los Tigres de la U de Nuevo León, en un amanecer prometedor para él y para los laguneros en este arranque del Guardianes 2021 de la Liga MX.



El “Mudo” charló en exclusiva con Zócalo Saltillo, y relató lo importante que fue volver a marcar, aunado al buen arranque de torneo de los comandados por Guillermo Almada, de contraste en comparación al final del pasado Guard1anes 2020 donde fueron eliminados en el repechaje por el Pachuca.



“Se rompe esa sequía de gol, lamentablemente el torneo pasado no fue el que esperaba, para lo que me estaba preparando, una lesión no me permitía entregar el 100%. Gracias a Dios se está reflejando lo que venía haciendo en el torneo antepasado, antes de la pandemia, es un gol muy importante porque se dio ante un buen rival como lo son los Tigres”, indicó.



El arranque de dos victorias ante serios contendientes al campeonato hablan del buen trabajo en pretemporada que tuvo el conjunto santista. Eduardo Aguirre atribuye este inicio positivo al fuerte trabajo físico que se hizo previo al arranque de torneo, y reflejo de ello es que, hasta el momento, es el equipo que más corre de la Liga MX.







“El equipo trabajó para eso, tuvimos una pretemporada muy fuerte pero muy buena que nos ha ayudado bastante, se ha reflejado en los partidos, somos de los equipos que más ha corrido, que más se ha esforzado, se vio una superioridad frente a Tigres en los últimos minutos”.



Refuerzos de peso fue lo que faltó, para muchos en el papel, en el cuadro lagunero para esta campaña, pero el “Mudo” deja en claro que este plantel es bueno en conjunto y que si bien los nombres de los jugadores no se escuchan mucho alrededor del futbol mexicano, cuentan con una calidad que los convertirá en contendientes al título.



“Tal vez no se escuchan mucho los jugadores que tenemos, pero si se dan cuenta tenemos a Carlos Acevedo, qué para mí ha sido el mejor portero de la liga, tenemos a Matheus Doria, a Félix Torres que han mejorado bastante, a Gorriarán y Diego Valdés que son jugadores que son sobresalientes y que aportan demasiado al equipo”, describió.



Se adapta Aguirre



La vida del futbolista ha cambiado en estos tiempos de pandemia, y ahora que el gremio encara su segundo torneo bajo estas condiciones, la responsabilidad de cuidarse al máximo es vital para evitar casos como el que hoy aquejan a Rayados y a América, una situación que el “Mudo” evalúa a conciencia.



“Es algo feo, todos los sabemos, es algo que no nos gustaría que estuviera pasando, pero así es la nueva normalidad, el cuidarnos, el traer el cubrebocas, debemos de protegernos mucho ahora que nos toca estar en los aeropuertos, en los camiones, en los estadios, nos toca cuidarnos al doble”, concluyó.