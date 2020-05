Tiene sector automotriz pérdidas brutales

Escuchar Nota

“Están parados 900 mil empleos directos (en armadoras y proveedoras) y poco más de 3.5 millones de puestos de trabajo en toda la cadena de valor. Ahora que se habla de regresar a las operaciones, las ensambladoras no pueden reactivarse si no reinician primero las autoparteras”, expuso.

“En nuestro país se fabrica 40% de las partes de los vehículos que se arman en Estados Unidos, incluso hay piezas que cruzan de cuatro a seis veces las fronteras entre los tres países desde que pasan una primera vez como pieza básica, luego como parte de un ensamble, hasta que finalmente son parte de un motor y al final de un vehículo ya terminado.

“Es por ello, por ese alto nivel de integración, que se debe hacer un regreso sincronizado, bajo los más estrictos estándares sanitarios y de higiene, y discúlpenme que ponga mucho énfasis en este aspecto, y en el tema de la sana distancia en todos los procesos internos”, expresó.

“Hace unos días el Inegi reportó el desplome de 25.5% en las ventas foráneas de la industria automotriz en marzo, respecto del mismo mes de 2019”, expusieron dijeron que algunos analistas anticipan una caída anual de 30% en las exportaciones del sector.

Como “brutales” calificó, las pérdidas que registrará este sector por haber detenido la producción, lo que impactará no solo las ventas y utilidades para el ejercicio 2020, sino que también le está pegando directamente a los trabajadores.Entrevistado vía telefónica en el noticiario, el tambiéndijo que lo primero que se deberá hacer es pugnar porpara este tipo de decisiones que tienen ver con la autoridad, “porque entre sí estamos altamente integradas las empresas de los tres países, al grado de que si las armadoras de EU ya tienen contemplado regresar a la producción, no lo podrán hacer si no regresan primero las fabricantes de autopartes instaladas en México.Debido al impacto del Covid-19, que detuvo la producción automotriz, es muy probable que el desplome en las ventas foráneas sea de hasta 30 por ciento.Así lo expusieron, en su colaboración semanal para El Economista, y aseguraron que “las manufacturas más vulneradas por la emergencia sanitaria son también las más sensibles en las exportaciones.