Tiene Tigres a la cita más importante de su historia: la final de la Concachampions

Escuchar Nota

Hoy losy sus aficionados amanecieron soñando despiertos. No es para menos, a las 12 del día tienen la cita más importante de sus vidas.Pareciera un partido de videojuego, pero después de la demostración que ha dado, es una realidad y se vale soñar.Los Tigres buscan arrebatarle la gloria al poderoso campeón europeo, de Alemania, que va por elDe ese tamaño es el desafío felino.El Bayern quiere igualar aldel 2009, que ganó losque un club europeo puede ganar en un año futbolístico. Así son este tipo de clubes, compiten para ganarlo todo.Los alemanes ya ganaron la Bundesliga, Copa Alemana, Champions League, Supercopa de Europa y Supercopa de Alemania. Sólo les falta elPor su parte, Tigres sorprendió en su primera participación mundialista al llegar a la Final, dejando en el camino al campeón asiático, de Corea de Sur, y después al, de Brasil.Y fue precisamente por su triunfo sobre el campeón de laque los ojos del mundo voltearon hacia Tigres, que como el mejor equipo de América se medirá ante el campeón de Europa.Los argumentos para ganar el juego son la experiencia en el banquillo depara plantear o reaccionar a un momento del juego.La seguridad dey la concentración defensiva que ha tenido los, así como el equilibrio y el desequilibrio que puedan generar contenciones y ofensivos para surtir al hombre gol del equipo.es el hombre más peligroso para el Bayern y más si lo acompañaLos bávaros no contarán con el zaguero central, quien abandonó la concentración con permiso para viajar a Alemania por la muerte de su ex novia.En la cancha delveremos a Carlos Salcedo y Diego Reyes ante Robert Lewandowski y Thomas Mueller; “Chaka” Rodríguez ante Kingsley Coman y Jesús Dueñas contra Serge Gnabry.En la media cancha, Rafael Carioca y Guido Pizarro deberán multiplicarse contra Joshua Kimmich y Marc Roca. Arriba, por las bandas, veremos a Javier Aquino y Luis Quiñones contra Benjamin Pavard y Alphonso Davis, mientras el duelo de torres será entre la Doble G ante Niklas Suele y David Alaba.