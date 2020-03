Tiene Tigres contacto con jugador infectado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El New York City FC, equipo que Tigres enfrentó la semana pasada en la Liga de Campeones de la Concacaf, anunció que un miembro de su departamento deportivo ha dado positivo por Covid-19.



A través de un comunicado, el club de la MLS dio a conocer que la persona infectada se encuentra en recuperación.



“Afortunadamente, me complace decir que la persona afectada está en casa y se siente mejor después de una breve enfermedad”, dijo Brad Sims, CEO del New York City FC.



El club estadunidense aseguró que mantiene comunicación con MLS y la Liga de Campeones, además del Departamento de Salud de Nueva York.









Tigres, tranquilos



Ante esto, Tigres lanzó un comunicado esta tarde, en donde aclara que han tomado las medidas pertinentes para evitar contagios en caso de que alguien pudiera haber contraído la enfermedad.



La escuadra felina tomó algunas medidas desde la cancelación de entrenamientos tras jugar su último partido a puerta cerrada, la revisión médica de todos los jugadores y personal administrativo, así como cancelar el trabajo en oficinas hasta nuevo aviso.



En el comunicado no se menciona si han dado seguimiento clínico a los 111 TigreCharteros que viajaron con ellos a Nueva York, a fin de evitar que alguien haya podido contraer el virus.



“El día de hoy conocimos que un miembro del New York City FC dio positivo en la prueba de Covid-19, y conscientes que nosotros fuimos el último equipo que jugó ante ellos en la Liga de Campeones de Concacaf, queremos informar lo siguiente:”, empieza el comunicado.



“Desde antes de viajar a Nueva Jersey tomamos las medidas preventivas recomendadas por el Sector Salud para cuidar a nuestra delegación, y les pedimos que siguieran todas las recomendaciones de higiene necesarias para protegerse de algún posible contagio.



“Al regreso a Nuevo León toda la delegación se sometió a las medidas protocolarias indicadas por la Secretaría de Salud”.