Tiene UIF dos casos más contra Lozoya

"Primero, la UIF presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya, por los casos de Odebrech, de Agronitrogenados y algún tema de defraudación fiscal. Y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión", explicó.



"Nosotros seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España, donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Y 83 millones en un caso similar a la estafa maestra para una universidad pública, estamos revisando otros casos similares para ver cuál fue el monto total", comentó.

"Se ha confirmado por la Fiscalía Federal de la República la detención del señor Emilio Lozoya. Es un caso muy importante para efectos de ir avanzando en esta política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad", dijo.

El titular de la, afirmó que aún quedan dos casos que no han sido judicializados en contra de Emilio Lozoya.en materia de outsourcing, que se realiza en el Senado, Nieto confirmó la detención del ex director de Pemex en Málaga, España.Añadió que todavía hay dos casos que no han sido judicializados y se tiene que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación.Indicó que la captura es importante para avanzar en la política del Presidente.