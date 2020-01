Tiene venta de autos gran bache en 2019

Ciudad de México.- La venta de vehículos nuevos mostró un desplome de 7.7% en 2019, con 1.3 millones de unidades colocadas, más de 100 mil unidades menos que en 2018.



Estas cifras suponen la tercera caída anual consecutiva y la más pronunciada desde la crisis financiera de 2009, según datos del Inegi y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). EN todo el año pasado las ventas de autos al público retrocedieron 7.7%, para quedarse en un millón 317 mil 732 unidades.



Por si ello no fuera suficiente, el volumen de ventas de 2019 fue el menor en cinco años, dado que en 2014 la cifra se colocó en un millón 136 mil 965 vehículos.



La industria se aleja cada vez más del máximo histórico registrado en 2016, cuando se colocaron 1.6 millones de unidades. Sin embargo, los datos no resultan una sorpresa para la industria, ya que a mediados de año ya anticipaba una caída de hasta 9%, e incluso se espera que la tendencia prevalezca en 2020.



Entre las marcas de gran volumen, las noticias no fueron mejores. La japonesa Nissan -la mayor vendedora de autos del país- mostró una disminución de 14.1% en sus ventas, mientras que General Motors colocó 10.2% unidades menos que en 2018 y Volkswagen tuvo una caída de 8.5 por ciento.



Las marcas de pequeño y mediano volumen fueron algunas de las que mostraron números positivos, como es el caso de Renault, con un alza de 18.4%, y el de Suzuki, que colocó 18.3% más unidades que en 2018. Además, Peugeot tuvo una mejoría de 12.8% y SEAT, de 5.4 por ciento.



La razón detrás de la caída en la venta de autos no tiene un solo culpable. Según los especialistas y de la misma industria, factores como el entorno macroeconómico, la confianza del consumidor y el costo de los vehículos -así como de costos asociados, como el de la gasolina- han ejercido presión en las ventas.



Para Guido Vildozo, gerente senior sobre ventas de autos ligeros para América Latina en IHS Markit, la mejora en el mercado mexicano se dará para los próximos 24 o 36 meses.



Sugirió ofrecer créditos automotrices más baratos y disminuir los impuestos que implica la compra de un vehículo para impulsar la venta.