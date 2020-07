Tienen esperanza

Escuchar Nota

Saltillo.- El Saltillo Soccer mantiene ligeras esperanzas de mantenerse en la Liga TDP, luego de que se revelara que la franquicia no ha sido vendida y que tendrían hasta el 18 de agosto para registrarse en el siguiente torneo, todo esto a pesar de que se anunció de manera oficial su no participación y la posibilidad de salir de la ciudad.



Exjugadores de antaño de la “SS” como Renato Ferreira, “Salmo 23” Juan de Dios Ibarra, Raúl Chabrand, entre otros, han emitido diversos mensajes, donde lamentan la inminente desaparición del club, y apoyan a quienes busquen que esta historia continúe en la capital coahuilense.



“El Saltillo Soccer fue muy importante para mi vida, fue un proceso el cual nos ayudó como jugadores, pero sobre todo como seres humanos. Realmente logramos que el equipo tuviera identidad más allá de que éramos una filial, se demostró que el Saltillo Soccer podía pelear”, relató Raúl Chabrand, actual director técnico de la Selección Mexicana Sub-20.



“Salmo 23” Juan de Dios Ibarra, quien tuvo sus inicios profesionales en el Saltillo Soccer, hizo extensión a la afición a que no abandone a la institución ante la posibilidad de desaparecer, que en estos momentos es cuando más se necesita para que un proyecto así se mantenga.