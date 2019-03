Tienen libros nueva casa

La Biblioteca Pública Central, antes localizada en la calle Francisco Coss, tiene una nueva casa: el viejo internado de la Escuela Normal Superior en la calle de Xicoténcatl en el Centro de la ciudad.Con un acervo de 23 mil libros, el recinto que se inaugurará el próximo 4 de mayo busca no sólo ser un espacio dedicado a las páginas y las letras, sino “un centro cultural bibliográfico”. Así lo definió Alfonso Vázquez Sotelo, titular de la Coordinación de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías de Coahuila.De acuerdo con Sotelo el cambio que tuvo el recinto se debió a dos razones. La primera, separar a la biblioteca más grande de la ciudad de las oficinas de la coordinación, pues esto suponía “una no existencia para nosotros (la coordinación), además que los problemas de uno contaminaban al otro”.“La ventaja que nos da estar separados es poder responsabilizarnos de las bibliotecas del norte del estado sin que los problemas que aquejan a la Biblioteca Central nos retrasen. Ya que es un espacio que está destinado a crear estrategias, mientras que la nueva sede será un lugar enfocado al esparcimiento de la lectura. Eso me parece muy importante, ya que finalmente es para eso”, explicó en entrevista con Zócalo.El actual edificio de la Biblioteca Central es el que en otro tiempo ocupó el internado femenil de la Escuela Normal y, después de un trabajo de remodelación, será un sitio abierto al público. Si bien la inauguración se encuentra a un mes de distancia, los libros ya están organizados y clasificados.La disposición de la biblioteca obedece a los salones de la construcción, mientras que un patio con dos fuentes al centro guarda la esperanza de convertirse en escenario de lecturas en voz alta y clases musicales. El internado cumple este año 110 años desde su apertura.“La idea que traemos en las bibliotecas es expandirnos a ser centros culturales bibliográficos que puedan atraer a más personas. Tanto a quienes les gusta la música con algunas clases, como mesas de dominó y demás. Hemos visto que esto funciona ya que tenemos coros de usuarios, así como de otro tipo: por ejemplo de teatro de personas de la tercera edad que representan escenas de libros.“Queremos promover lugares de esparcimiento en donde se conozcan las diversas formas de lectura que hay. Lo que intentamos es borrar esa idea de la lectura por obligación, sino que se vea como un placer”.Vázquez Sotelo señala que este cambio también obedece a la necesidad de tener un personal propio para la Coordinación de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías. La dependencia está en un sistema tripartita entre federación, estado y municipio que, poco a poco, ha caído en trámites burocráticos que no se dan abasto ante las bibliotecas que existen en el país, con un total de 7 mil 400. En Coahuila son 151 sitios los dedicados a la lectura.“Ya tenemos un esquema autorizado que no se ha puesto en marcha por falta de personal. El siguiente paso que tenemos que dar es que se nos considere en el presupuesto. A la Coordinación, que es desde donde se opera, la secretaría le da un apoyo del que no me quejo, pero creo también que deberíamos tener un apoyo no sólo para nosotros, sino para todas las bibliotecas.“En el proyecto nacional de bibliotecas, que operaba hasta la administración pasada, hay un problema de falta de recursos frescos. Este sistema de tres partes se dividía de la siguiente manera: la Federación ponía, hasta hace algunos años, el acervo de las bibliotecas y su actualización, también el mobiliario y llegó a apoyar con dotaciones de equipos de cómputo. Ahora sólo se ofrecen para algunas bibliotecas que en nuestro caso son 25, pero tienen que apoyarse también al resto de los estados”, comentó Vázquez Sotelo.En cuanto a los cambios en infraestructura que piensan seguir promoviendo a lo largo del Estado y del cual la Biblioteca Central es un proyecto piloto, Sotelo apuntó que hay una necesidad de dejar el aspecto político de lado.El coordinador explicó también, que otras de las metas a lograr es adaptar estos lugares a los nuevos públicos que están más cerca con las tecnologías. En ese sentido se busca una renovación moderna de los equipos de cómputo y la dinámica en la que se pueden utilizar dentro de las instalaciones.“Hay un problema central para atacar este espectro que es el anclaje de las computadoras a un lugar específico. Para evitar eso hemos firmado convenios, como con la Universidad Autónoma de Coahuila, de dar un mayor rango de banda ancha al internet de estos lugares. En la ciudad de Viesca hemos implementado 200 gigabites que ayudarán a la investigación digital”, finalizó.