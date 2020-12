Tienen lista etapa uno del Serial MTB ChronoSport

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ya está todo listo para la primera etapa del Serial MTB ChronoSport Powered by VeloCup.



Esta competencia de ciclismo de montaña tendrá su fecha inicial el 31 de enero con un costo de 350 hasta el 30 de dicho mes, luego, el día de la carrera será de 400.



Como pista, para esta ocasión, se tomará la de La Narro, partiendo a las 8:00 horas.







Como categorías, en la varonil, se contará con Promocional, Principiante A, B, C y D; Avanzados A, B y C, Intermedios, A, B, C y D; Expertos A, B y C, así como Élite con Master Élite.



En cuanto a la Femenil va Promocional, Principiante A y B; Avanzada y Expertas. También está mixta, con E-Bike y Bici Gravel.