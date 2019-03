Tienen lunes negro dos motociclistas

Un mal inicio de semana tuvieron dos motociclistas quienes sufrieron accidentes al circular en sus frágiles vehículos, al final ambos solo resultaron con lesiones que no pusieron en riesgo su vidaUno de los percances ocurrió ayer a las 11:30 horas luego de que un joven fue arrollado por una conductora cuando circulaba por las calles del fraccionamiento Urdiñola, dejándolo postrado en el pavimento, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Roja.Fue en el cruce de las calles Juan de Terreros y Pérez Treviño, cuando Ángel Herrera circulaba a bordo de una motocicleta con dirección de oriente a poniente y fue impactado por una conductora.La mujer que no quiso dar sus generales a los oficiales que tomaron conocimiento del percance, conducía un vehículo Chevrolet y señaló que ella estaba estacionada en un costado y al tratar de incorporarse a la vialidad no se percató que el motociclista transitaba.El joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, pero no fue necesario el traslado a un hospital, ya que solamente tenía algunos raspones causados cuando cayó del vehículo.Al lugar llegaron elementos de la Policía de Tránsito, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y al no presentar lesiones de consideración se llegó a un acuerdo con ambas partes.En el otro accidente un hombre y un menor fueron embestidos al transitar en su motocicleta por un conductor que circulaba por las calles de la colonia Amistad, dejándolos con severas lesiones y fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS.El percance ocurrió en la calle San Valentín, cuando los motociclistas iban a bordo de una unidad Italika con dirección hacia el sur y fueron proyectados por un vehículo Volkswagen Golf que transitaba hacia el oriente.Se dio a conocer que el conductor del vehículo no respetó el alto y no tuvo precaución al intentar dar vuelta en la calle, por lo que terminó arrollando a los motociclistas quienes cayeron a la cinta asfáltica y sufrieron diversas heridas.Al ver el percance, los vecinos del sector dieron aviso al Sistema de emergencias 911 y al lugar llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes les brindaron atención médica y luego fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS, debido a que presentaban diversas lesiones.Para tomar conocimiento de los hechos llegaron elementos de Tránsito quienes procedieron con el levantamiento de las actas, y el conductor del auto quedó detenido y fue trasladado a las celdas municipales para quedar a disposición del Ministerio público en turno.