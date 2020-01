Tienen niños fácil acceso a videojuegos en internet

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La reclasificación, reglamentación o eliminación de videojuegos en el mercado con contenido violento no restringe su acceso, aseguran propietarios de consolas en renta, pues la mayoría de las salas de videojuegos y usuarios de casa los consiguen en línea o versiones pirata sin que se respeten las etiquetas de advertencia.



Así lo declara Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), con respecto que la Secretaría de Gobernación (Segob) dispuso revisar los videojuegos, luego de los hechos ocurridos en Torreón, donde un niño de 11 años asesinó a su maestra e hirió a sus compañeros.



México aparece como el país donde más se buscó la palabra videojuego en línea durante el 2019, de acuerdo con la herramienta Google Trends.



Aunque Coahuila no se encuentra en los estados con mayor número de búsquedas, son Saltillo y Torreón los municipios más interesados en googlear la palabra.



“Los videojuegos ya cuentan con etiquetas que te dicen qué grado de contenido violento tienen, si hay escenas de sexo o si hay sangre visible, pero sí los consigues en línea y puedes bajarlos con fácil acceso sin supervisión; los niños tiene acceso a todos los juegos sin problema manipulando los datos que te piden”, comentó Antonio Almanzo, dueño de un establecimiento.



Coincidió con otro de los encargados de estas salas de entretenimiento en que al momento de comprarlos no son los niños quienes pagan entre 500 y hasta mil 500 pesos por un videojuego, sino sus padres, quienes no toman en cuenta dichas advertencias.



“Pueden prohibir su venta, pero aquí (en México) ni los compran, la mayoría los bajamos de Internet o los quemamos en discos, incluso los venden pirata en los mercaditos”, coincidieron.