Tienen Pats ‘Titánica’ misión

Estados Unidos.- El seis veces ganador del Super Bowl, el QB Tom Brady, lidera al campeón defensor Patriotas de Nueva Inglaterra para enfrentar hoy a los Titanes de Tenesí por un comodín en la Conferencia Americana en el primer día de los playoffs de la NFL en lo que podría ser el final de una era.



El mariscal de campo, de 42 años, ha prometido seguir jugando todo el tiempo que pueda, pero su índice de rendimiento ha sido del 60.9%, su peor desde 2013.



Los Patriotas se despidieron el domingo pasado de la temporada regular con una derrota ante los alicaídos Delfines de Miami (5-11). Los Patriotas (12-4) han ganado seis de nueve apariciones en el Super Bowl desde que Brady y el entrenador Bill Belichick comenzaron a trabajar juntos, incluidos tres de los últimos cinco, pero nunca llegaron al Super Bowl sin un bye de primera ronda.



Sobre los Patriotas, presentes en la Ronda de Comodines por primera vez desde 2009 tras perder la oportunidad de descansar una semana, Brady analizó el panorama de forma amplia.



“No importa. Si ganamos, ¿cuál es la diferencia? Simplemente tenemos que ganar. Todos saben lo que está en juego. Tienes que ganarlo para seguir adelante”, dijo Brady.



QB único



Brady posee los récords de playoffs de todos los tiempos de la NFL con 30 victorias, 40 juegos, 1.005 pases completados, 11 mil 179 yardas aéreas y 73 pases de touchdown, y no ha pensado que este podría ser su último juego con el equipo de Nueva Inglaterra.



“No he pensado en esas cosas. No estaría pensando en esas cosas de todos modos. Me ha parecido una semana normal. No me gusta mucho la nostalgia. Simplemente estoy bastante concentrado en lo que necesito hacer. Esta semana se ha sentido casi como cualquier otra semana durante los últimos 20 años”, dijo Brady.