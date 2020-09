Tienen redes su lado oscuro, expone El dilema de las redes sociales

Escuchar Nota

"Uno busca en internet información que reafirma su postura y rechaza las que reafirman lo contrario. Lo que se está volviendo grave es que las redes están decidiendo por uno", plantea Omar Cerrillo, sociólogo experto en cultura digital del Tec de Monterrey en Querétaro.

"Funciona hasta cierto punto como una pornografía suave. El cuerpo en redes sociales se vuelve este producto que tengo para mostrar y las otras personas consumen a través del like, del reconocimiento constante", comparte la catedrática del Tec de Monterrey en Santa Fe, Ciudad de México.

"Es este estrés de ¿qué tal que no estoy disponible y me buscan? Esto junto con 'no tuve suficientes likes', se vuelve en esta necesidad de retroalimentación y se pierde la parte interpersonal", analiza Coalla.

"(Es) la idea de que ciudadanas y ciudadanos sepamos utilizar los medios, como consumidores y ahora como productores de contenido, saber ser críticos de la información que se nos presenta en los medios a los que estamos expuestos constantemente", propone Galarza.

"Estamos compartiendo datos de forma irracional", expresa la catedrática de la UDEM. "Si voy a los términos y condiciones de Facebook decía: puedo compartir tus datos y los datos de tus amigos con socios estratégicos. ¿Quienes son? El que sea".

Evitar registrarse en plataformas, juegos y apps con los datos de redes sociales y crear una cuenta y usuario para ese sitio.

En los ajustes del teléfono, deshabilitar los accesos de cámara, localización y datos de las aplicaciones, especialmente de las que no se usan.

Borrar aplicaciones que no se hayan utilizado en el último mes.

Ignorar mensajes de actualización de las aplicaciones.

Evitar contestar test o usar apps de reconocimiento facial.

- Las redes sociales conectan a los usuarios y su interacción genera información para fines comerciales y políticos, plantea el documentalA la par, se desarrolla la historia de una familia, cuyos hijos ilustran la forma en que los jóvenes se están enfrentando al consumo de propaganda política que va desplegándose en las preferencias."El algoritmo y la inteligencia artificial toman estas decisiones, empiezan a ver a qué le doy clic, te van sugiriendo contenidos similares y suprimen contenidos distintos".En 2017,realizó un estudio sobre el uso de Instagram en adolescentes de 13 a 19 años para su tesis de maestría en comunicaciones digitales de la Universidad Iberoamericana.Encontró que optan por publicar selfies erotizadas.El documental aborda que en los jóvenes existe una búsqueda de reconocimiento a través de redes., psicóloga y catedrática de la UDEM, explica que existe el término del síndrome FOMO (fear of missing out), que refiere a la ansiedad por estar conectado.Uno de los problemas que destaca el documental es la desinformación y el impacto de las fake news, también de la polarización de posturas ante cualquier tema.Pone como ejemplo el, una teoría conspirativa en el que supuestamente el sótano de una pizzería en Washington era el punto de operación de una red de pedofilia vinculada a Hillary Clinton, en el contexto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016.En una encuesta aplicada a 745 personas, elencontró que el 97 por ciento de las personas vio información falsa del Covid-19 en redes y el 49 por ciento la compartió., señala que para atender problemáticas como ésta es necesaria una alfabetización mediática."El reto viene en saber discernir entre las conversaciones auténticas en las redes que reflejan preocupaciones legítimas de la ciudadanía y aquellas que no lo son".La iniciativa debe comenzar en la ciudadanía, coinciden Galarza y Del Río."Si lo exige una o dos personas, te ignoran; cuando lo empiezan a exigir 10 mil personas, y hay una colecta de firmas, a lo mejor un diputado lo toma de bandera, empieza a sacar una ley para que,", expone Del Río., destaca que hay un desconocimiento de los términos y condiciones de las redes. Quienes llegan a leerlos, encuentran un texto difícil de entender., por ejemplo, recopila localización, accede a la cámara, al micrófono, encuentra patrones de conducta y hábitos de quienes tienen la aplicación.Menciona que los test para saber a qué personaje te pareces, los filtros de reconocimiento facial para descubrir tu apariencia en el sexo opuesto o en la vejez, son otras formas de recopilar datos e identidades.En el documental, Guillaume Chaslot, quien trabajó en el algoritmo que hace las recomendaciones en, externa su preocupación sobre cómo eso afecta a la polarización de la sociedad."Porque uno se va conformando con lo que el algoritmo ofrece, y llega un momento en que tengo una sola visión del mundo. Esto causa la xenofobia, por ejemplo", expone Del Río."Lo que estamos perdiendo es la capacidad de escuchar opiniones contrarias".Para evitar compartir datos personales, Marta Sylvia del Río, experta en usabilidad y huella digital, recomienda: