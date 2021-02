Tienen televisoras nuevo armamento para entretener

Escuchar Nota

“Seguimos sólidos; construyendo todo para nuestra audiencia, ¡hagámoslo juntos!”, dijo Eduardo Clemesha, vicepresidente de Entretenimiento y Comedia de Televisa, en un video promocional.

Para, el 2020 fue un año de retos, en el que aprendieron a convivir con las medidas de higiene para evitary así continuar produciendo sus contenidos de entretenimiento.Este año, su misión no solo es llevar alegría al espectador, que aún permanece con restricciones de movilidad, sino quePor ello, las televisoras estrenarány darán continuidad a sus sagas probadas.Televisa lanzará, serie protagonizada por, quien se dio a conocer por dar vida a Monche en laahora, su personaje, llamado Ramón Barragán, se enfrentará al proceso de la niñez a la adolescencia.Siguiendo con la comedia, la empresa trabaja en la rcomo el extrovertido médico.Los realitys no pueden faltar, y entre ellos estáque tiene por objetivo descubrir quién sí tiene talento para cantar, con una jugosa cantidad al final del programa.El Retador, proyecto en el que las celebridades pondrán a prueba sushará las delicias de la gente los domingos.El fuerte de la empresa son las telenovelas, así que llegarán a la pantalla de Las Estrellas ¿Además de estos melodramas, vendrá la segunda parte deOtros títulos en puerta: La Desalmada, El Hombre del Mañana, Allá te Espero, Vencer el Odio, de Rosy Ocampo; y Esta Historia me Suena, de Genoveva Martínez, en su cuarta temporada.Pararegresa DL y Compañía, nueva temporada de Inseparables y la sexta entrega de Me Caigo de Risa; mientras que en el concepto Noche de Buenas se agregan capítulos de series como Lorenza, Bebé a Bordo; Renta Congelada, Relatos Macabrones, Mi Querida Herencia y 40 y 20.La tercera temporada demás episodios dese contemplan para la programación de los domingos.Para Unicable continúanno se queda atrás. Entre sus estrenos están El Secreto de Selena (11 de enero), serie basada en el libro de María Celeste Arrarás, y que será protagonizada por Maya Zapata.Vuelve una nueva versión de Todos Quieren Fama, y en el caso de los realities, los conocidos de La Voz y La Voz Kids, así comoh y, para finales de año,ofrecerán la serie Enfermeras, que recrea el ambiente de un hospital público mexicano, pero todo desde la perspectiva de las enfermeras. Rutas de la Vida, historias que se viven en el transporte de la Ciudad de México, y Contratiempo, sobre gente que luchará por tener una segunda oportunidad en la vida.está en la producción de Café con Aroma de Mujer, protagonizada por Carmen Villalobos y William Levy; Buscando a Frida, con Ximena Herrera, Eduardo Santamarina y Arap Bethke; La Suerte de Loli, con Silvia Navarro y Jacqueline Bracamontes; Malverde, El Santo Patrón, con Fernando Colunga; y la tercera parte de La Reina del Sur, con Kate del Castillo.