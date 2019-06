Tienes cargos extras a tu tarjeta, quizá te estafaron vía ‘carding’

Las personas que en sus estados de cuenta tienen cargos no reconocidos de suscripciones a plataformas de streaming y de viajes o boletos de autobús que nunca tomaron, posiblemente fueron víctimas de “carding”.El “carding” es una forma de estafa en línea que consiste en acceder ilegalmente al número de una tarjeta bancaria y a través de un software generar de manera aleatoria la fecha de expiración y el código de seguridad, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).Con esta información, los estafadores realizan compras pequeñas que pueden pasar desapercibidas para el usuario de la tarjeta, alertó el organismo supervisor en su publicación “Consejos para tu bolsillo”.Para evitar ser parte de las estadísticas de este tipo de fraude, recomendó que cuando se utilice la tarjeta bancaria, no perderla de vista o dejar que la persona que vaya cobrar digite su código de seguridad o CVV, “siempre hazlo tú mismo”.Además, nunca utilizar redes o computadoras públicas cuando se hagan compras en línea, así como verificar que la página sea segura y cuente con el protocolo de seguridad “https” y un candado cerrado en la barra de dirección.Sugirió también monitorear los estados de cuenta para identificar compras no efectuadas, y en caso de existir alguna, hay que reportarla inmediatamente con el banco para proceder con la devolución y cancelación.El organismo aconsejó activar las alertas de movimientos que todos los bancos ofrecen a cada cliente, así como acudir al Ministerio Público a levantar un acta, incluso si el banco ya devolvió el dinero.Las víctimas de “carding” pueden acercarse a la Condusef en caso de necesitar ayuda o asesoría.