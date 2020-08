¿Tienes este billete? Puede valer hasta 2 mil pesos

Escuchar Nota

para más tarde ser sustituido por uno con la imagen del pintor Diego Rivera y éste, a su vez, cambiado por uno con la imagen del ex presidente Benito Juárez.El billete con la imagen del héroe de la Batalla de Puebla circuló por primera vez en 1994 como parte de la familia C del Banco de México (Banxico), en la que las denominaciones estaban expresadas en “nuevos pesos”. Más tarde, éste se actualizó para integrar la familia D y D1, donde ya sólo se expresaba en “pesos”.. Son estos los que en plataformas como Mercado Libre se venden hasta en mil 850 pesos.puede encontrarse en un precio de venta de mil 560 pesos, mientras que, dependiendo de su número de serie, estado de conservación y si ha sido circulado.es decir, aún valen la denominación que indican, pero por resolución del Banco de México cuando estos llegan a los bancos deben ser separados para no volver a entregarlos al público.El billete de 500 pesos de Ignacio Zaragoza está hecho de papel algodón. En el anverso, además de la imagen del general, se encuentra una representación de un fragmento de la obraEn tanto, el reverso del billete muestra una representación del campanario y cúpulas de la catedral de Puebla, y elementos ornamentales de la región.