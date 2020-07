¿Tienes miedo a salir de casa por temor a contagiarte? Puedes tener síndrome de la cabaña

Escuchar Nota

“Le han llamado al mal de cabañas a un síndrome de ansiedad generalizada donde hay un conjunto de síntomas que hace que la persona le de pánico a salir”.



“Al tener nosotros ciertas conductas de evitación por el miedo a los contagios, el miedo a que pueda haber vulnerabilidad, y hay un estigma hacia ciertos sectores de la población de que puedan ser contagiados o de que se pueda uno contaminar”.



“En lugar de irse adaptando, les da miedo salir, les da pánico, esta ansiedad generalizada, son emociones muy intensas, constantes, que prevalecen día con día y pueden ir en aumento y entonces les da miedo hasta de sacar la basura, la mascota a pasear, de hacer las compras necesarias, llega un momento de ser paralizante”.



“Al generarse este síndrome y una conducta de evitación que lleva a lo que podría ser los trastornos de ansiedad generalizada y que pudiera en un futuro volverse una depresión, entonces si necesitamos de la ayuda de un especialista”.



La psicóloga Brenda Castro Pérez, explicó que a este tipo de crisis se le llamaSeñaló que esta crisis la pueden sufrir personas de cualquier edad, sin embargo los que más la padecen son personas de mayor edad, pero también hay niños que la presentan debido a la sobreexposición a información de conductas socialmente aprendidas.Indicó que no se llega a confundir con lo que es la agorafobia que es miedo a los espacios abiertos.La psicóloga explica cómo se da el síndrome de la cabaña en las personas.En ese sentido todas las cuestiones de incertidumbre colectiva, genera una situación normal de miedo, un temor que de alguna u otra forma en algunas personas (…).Detalló que al sufrir el síndrome, las personas en lugar de entrar en un ambiente de adaptación, les da pánico que cada vez va en aumento.Señaló que todos pueden llegar a tener el miedo pero no a todos los llega a incapacitar.Pero no todo está perdido, Castro Pérez añadió que el mal de cabaña tiene solución.Indicó que existen los especialistas de la salud e instituciones que se enfocan a trabajar con esas situaciones.El mal de la cabaña se podría considerar que no existiría tal cual, el manual de diagnósticos psicológicos que es el llamado DSM 5, no lo considera tal cual, sin embargo algunos especialistas le han llamado mal de cabañas a un síndrome de ansiedad generalizada.Con información de XEU Noticias