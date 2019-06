¿Tienes miedo al calor? Así es la termofobia

El cliché del verano son vacaciones y gozar del sol, la arena y el mar, pero hay personas que no lo pasan tan bien durante esta temporada y sufren de termofobia, como se le conoce a quienes tienen miedo al calor, y no es algo que puedan controlar.¿Cómo surge el miedo al calor?Esta problemática afecta el entorno profesional y personal, con conflictos laborales y aislamiento social, ya que precisamente aparece en los lugares con un clima caluroso, o donde está muy bien definido y no tiene variaciones en el verano, ya que cuando llega el invierno la fobia se reduce en magnitud.Como las fobias se desarrollan por un trastorno de ansiedad, donde la mente se ata al peligro de situaciones que serían “normales”, o hasta placenteras para otros. En este caso, puede ser sufrir un golpe de calor, que ocurre cuando la temperatura del cuerpo rebasa los 40º C, y si se recuerda como algo traumático, se convertiría en termofobia.Cuando suben las temperaturas, a pocas personas les agrada el calor excesivo y aunque la mayoría evitaría las horas de sol, la termofobia se manifiesta con el solo temor de estar ante el calor. A nivel psicológico, esto supondría que un día de playa sería una situación que una persona con termofobia no se permitiría y evitaría a como diera lugar.Pese a ser una fobia poco conocida por su nombre y más por las sensaciones que produce, como todo trastorno emocional que genera miedo se puede tratar con la terapia cognitivo conductual, que busca el origen del problema y trabaja en base a los pensamientos y emociones.