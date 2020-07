¿Tienes migraña crónica? Esto podría ser tu solución

Escuchar Nota

"Los tratamientos no se administran más a menudo debido a la pequeña posibilidad de que si se inyecta con mayor frecuencia, el cuerpo podría crear anticuerpos contra ésta y podrían impedir el funcionamiento de futuras inyecciones”, explican los médicos.

"Aunque sea raro, el medicamento puede diseminarse hacia los tejidos aledaños y causar problemas, tales como caída del párpado, cejas que se ven fuera de lugar, ojos secos o excesivo lagrimeo”, exponen.



"Esto tiende a ocurrir más en personas que ya tienen caído el ojo o son más sensibles a la toxina botulínica. En ocasiones, cambiar las inyecciones a un sitio ligeramente diferente logra reducir dicho efecto”, señalan.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó hace un par de años elEl Botox es mejor conocido por su capacidad de reducir la apariencia de las arrugas faciales, pero estudios demostraron que tambiénEl Botox oes un medicamento que se emplea con el fin de, dijeron médicos de Mayo Clinic.Se puede considerar como un método de curación para ese mal, dicen los especialistas.El Botox se usa sobre todo en. Eso es todo lo que algunos necesitan para mantener controlado el dolor, mientras que otros requieren más medicamentos u otro tratamiento.Desde 2002, los médicos detrataron con Botox de forma eficaz y segura a miles de pacientes con migraña crónica.Los especialistas desconocen los detalles específicos de cómo funciona el Botox para evitar los dolores de cabeza, pero señalan que. Luego,Sin embargo, el dolor no desaparece de manera permanente, sinoy entonces los dolores de cabeza tienden a reaparecer.Debido a que las inyecciones no pueden repetirse antes de tres meses, algunas personas necesitan otro tratamiento para el dolor de cabeza en las últimas dos semanas del ciclo del Botox”, exponen los médicos de Mayo Clinic.Los especialistas señalan que ofrecer tratamiento con esta toxina para el dolor de cabeza cada tres meses es la norma nacional, según las recomendaciones de laAunque para muchas personas, el Botox por sí solo basta para controlar los dolores de cabeza crónico; para otras es necesario incorporar otro medicamento para prevenir los ataques de migraña, destacan los especialistas.Estos pueden incluir, entre otros, a los(como los bloqueadores beta y los bloqueadores del canal de calcio),. Los medicamentos que se toman en el momento de la migraña también pueden ser muy útiles.Los médicos puntualizan que las secuelas secundarias más comunes de las inyecciones de Botox incluyenLos especialistas mencionan que a pesar de ser muy poco común, existe la posibilidad de que el efecto de la toxina botulínica se disemine a otras partes del cuerpo y ocasione problemas tales comoLos médicos en general no recomiendan su uso en las mujeres que están embarazadas o amamantando, porque se desconocen los efectos del medicamento sobre el feto., por lo que es importante buscar a un especialista en dolor de cabeza crónico y con experiencia en la administración de tratamientos con esta toxina, advierten los doctores.