Tierno patito que se queda dormido durante ‘una clase’

No existe alguien que no se haya quedado dormido durante una clase, ya sea porque se desveló, estaba enfermo o por el ya clásico mal del puerco, por ejemplo.Todos hemos sido motivo de risa por la forma en que cabeceamos o, en el peor de los casos, roncamos a medio salón.Es algo tan natural que seguro hasta a los patitos les pasaría si fueran a la escuela. Así lo dejó ver un comediante llamado Tony Baker durante un video que publicó en sus redes sociales.En un montaje que se ha hecho viral por lo tierno de la escena se puede ver a un patito que cabecea mientras le dan una lección.Baker, quien finge ser un maestro ‘le llama la atención’. “¿Ha pasado una mala noche, señor Pato? La clase no es para dormir”.El video no termina bien para el animal, pues al final sale reprobado.