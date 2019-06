Tierra Adentro desecha dictámenes externos

No habrá más dictámenes externos en Tierra Adentro; el director editorial del programa, Víctor Santana, será el filtro que decida qué avanza y que no hacia su publicación.Así lo dejó en claro un comunicado que emitió el Fondo de Cultura Económica (FCE), encabezado por el escritor Paco Ignacio Taibo II, con respecto a la polémica que desató el anuncio de la cancelación de la publicación de 12 libros de autores jóvenes que ya habían recibido un dictamen favorable en el sexenio pasado.Administrativamente hablando, el Programa Cultural Tierra Adentro pertenece a la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura (SC), pero es el FCE el que ha decidido dar respuesta, pues de ahí provino la decisión."El nuevo proyecto editorial de Tierra Adentro no debe ser detenido por dictámenes externos. Especialmente cuando, como en este caso, no se proporcionaron los nombres de los dictaminadores ni se tiene constancia de que los dictámenes fueran verificados por la dirección editorial anterior. Tierra Adentro no sometía todos los manuscritos recibidos a dictamen externo, sino que preseleccionada libros", señaló la dependencia que dirige Taibo.Y agregó: "Un dictamen externo no garantiza transparencia, equidad o inclusión, elementos decisivos en un programa como Tierra Adentro".Tras encontrar "fallas en la distribución y promoción de sus autores", el FCE comunicó haber tomado una "decisión racional": "Revisar los manuscritos, concentrar esfuerzos en los que a juicio del actual director editorial eran valiosos y preparar ediciones y lanzamientos"."Lo dicho: arbitrariedad y centralización de las decisiones. Esto es Tierra Adentro", criticó en Twitter ante el anuncio el escritor y editor Eduardo Cerdán.Asimismo, la dependencia anunció que ya se pagarán adelantos de derechos a los autores que publicarán, y que revisarán el catálogo con miras a reeditar títulos "valiosos pero hoy injustamente olvidados".