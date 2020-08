Tifoidea: ¿encerrarías a un inocente de por vida para controlar una pandemia?

Escuchar Nota

La pandemia actual no es la primera, ni lamentablemente será la última. Los rastreadores, las medidas de higiene y los pacientes asintomáticos no son términos nuevos, sino conceptos y oficios antiguos, que suelen permanecer en un segundo plano paralizando los contagios antes de que crezcan demasiado.Un buen ejemploEste casoy plantea una pregunta interesante e inquietante: ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para controlar una pandemia?era un banquero acaudalado que vivía en. Durante todo el año la familia poseía una gran mansión llena de mayordomos y criados, pero ese verano,Para dar descanso a su séquito, contrataron de manera temporal a varios lugareños para las labores de limpieza y cocina. En total, llos cuatro miembros de la familia Warren y sus siete sirvientes.Todos se instalaron en la mansión a mediados de Julio.Los hijos de la familia y varios sirvientes empezaron a sufrirEl médico que visitó la mansión reconoció losEste bacilo Salmonellay se acumulan en las heces. Si el paciente no se lava las manos al ir al baño,al entrar en contacto.A comienzos del siglo XX empezaba a crecer la importancia de la higiene de manos entre la comunidad médica, pero no tanto en la sociedad.provocando pequeñas epidemias en lugares concurridos como internados o barrios pobres.El único tratamiento posible consistía en tratar los síntomas y esperar que el paciente supere la infección por sí mismoPero si los niveles de bacteria eran altos o el paciente era un, laUn fatídico descubrimiento para la familia Warren, al ver como su hija menor fallecía en pocos días.El Departamento de Salud de Nueva York llevaba el control de cada posible epidemia en la ciudad, yNormalmente, era fácil seguir el rastro de esta enfermedad, ya que los nuevos infectados siempre habían estado en contacto con otro enfermo. Pero la familia Warren se infectó de repente. N. Puede que hubieran contraído la infección a través de alguna fuente de agua contaminada o algún alimento, y ese peligro podría repetirse. Decidieron enviar aSoper examinó toda la casa en busca de restos de la bacteria, pero no tuvo éxito.que fue traído los primeros días, pero no todos los que enfermaron habían comido de él.Cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía.y si no era debido a un alimento, lo más probable es que todos hubieran estado en contacto con alguien infectado.Como rastreador, conocía la existencia de portadores asintomáticos: pacientes que aún tienen restos del patógeno en su cuerpo y pueden contagiar a otros, pero no muestran síntomas porque su sistema inmune puede mantener la infección bajo control sin dejar que la bacteria se reproduzca demasiado.En la fiebre tifoidea, esto sucede en algunos pacientes que se recuperan de la enfermedad y vuelven a recaer. La primera vez los síntomas son especialmente graves, con fuertes fiebres. Luego se recuperan y no tienen síntomas durante unos meses.Durante ese período de falsa recuperación,Solo después de la segunda ronda es cuando el paciente se recupera del todo y expulsa al patógeno del organismo.y haber contagiado al resto. El problema es que nadie declaró haber sufrido de fiebres las semanas antes. Siguiendo esta idea, Soper tenía una sospechosa: María Mallon, la cocinera contratada por los Warren.Había tres motivos que apuntaban a Mallon como portadora.La mayoría de platos no son capaces de transmitir la bacteria si son cocinados a altas temperaturas, pero el frío del helado era perfecto para preservar la bacteria. Además, el uso de cucuruchos aumentaba la posibilidad de que se tocara directamente lo que se iba a comer, y explicaba por qué los niños habían tenido niveles tan altos de infección.que había trabajado toda su vida de criada y cocinera, de manera itinerante para cada familia que le acogiera.justo en los meses en los que Mallon estaba con ellos. Cada familia que Mallon visitaba acababa enferma y se recuperaba poco después, cuando ella se iba. Dejó un reguero de veintidós infectados y varios fallecidos.y cuando Soper, con poco tacto, le pidió unas muestras de heces, orina y sangre lo echó a patadas de su casa. Intentó negociar con ella los días siguientes sin éxito,y llevada a la fuerza para obtener las muestras.. Sin embargo,se encontraba fuerte y sana. Su sistema inmune había desarrollado una respuesta anormalmente alta a la enfermedad, y la bacteria se había refugiado en su vesícula biliar. En ese pequeño órgano, la bacteria era intocable para el sistema inmune y se reproducía constantemente.Como no había tratamiento efectivo, la bacteria siempre estaría ahí, ySoper describió el caso en un informe que tuvo gran relevancia para la comunidad científica.Pero mientras los médicos y epidemiólogos le hacían pruebas en la habitación del hospital, una duda asaltaba su mente: ¿Qué demonios iban a hacer con Mallon?Lavarse las manos y evitar preparar comidas era lo único que debía hacer para reducir las posibilidades de contagio.a todas las casas y especialmente las más pobres, por lo que Mallon no podía siempre permitírselo., con la condición de no volver a cocinar jamás y lavarse frecuentemente las manos. Ella sabía queasí que puso una denuncia al Departamento de Salud por retenerla en contra de su voluntad.para la sociedad, enumerando los brotes que había provocado previamente.El juicio fue declarado nulo, y Mallon, considerada un peligro público, cambió de nombre y desapareció del mapa.En el plazo de una semana, habían enfermado treinta personas, entre los que había médicos y pacientes. Un brote así suele ser peligroso, pero en un hospital con tantos pacientes débiles, podría suponer un desastre.mientras tenían bajo control a los infectados.Tras descartar los nuevos pacientes, Soper fue directamente a las cocinas del hospital, preguntando por casos recientes de fiebres tifoideas., que había empezado a trabajar ese hospital hace unas semanas. De cocinera, por supuesto.. Lo que más dinero le proporcionabY eso es lo que estuvo haciendo de manera clandestina, normalmente en hoteles, restaurantes y hospitales, hasta ser redescubierta por Soper., con los mismos peligros que Mallon. La diferencia residía en el oficio y la actitud.Mallon había continuado trabajando en la cocina incluso tras ser advertida de los peligros que suponía. Esto llevó a que Mallon fuera detenida inmediatamente, y se declarara culpable de atentados a la salud pública.donde podían contener la enfermedad y asegurar queAsí no tendría que cocinar más y se reducirían los brotes de fiebre tifoidea.. Vivió una vida apartada y confinada en una habitación de hospital. Una enferma que se sentía sana, pero que todos los demás consideraban un peligro.. Por las características del coronavirus SARS-Cov-2, existe un gran número de pacientes que son asintomáticos, y pueden transmitir la enfermedad sin darse cuenta, como hacía Mallon. La falta de colaboración de Mallon empezó desde el instante en el que se la consideró un peligro público y no una víctima. Los pacientes deben comprender su papel en la enfermedad y el contagio, solo así es posible que podamos detener el avance de la enfermedad.