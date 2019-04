Tiger Woods desata locura en el Masters

Tiger Woods se mantiene en la pelea por su quinto Masters. El estadunidense de 43 años mejora día con día y con rondas de 70, 68 y 67 acumula 205 golpes, 11 bajo par, rumbo al último día de competencia. Woods volverá a recorrer los ondulados fairways de Augusta vestido de rojo y con una verdadera posibilidad de ganar. Estará persiguiendo a Francesco Molinari, actual líder con 203 golpes, menos 13."Pasó un tiempo desde que tengo posibilidades de ganar aquí. Aunque la verdad los últimos dos majors cuentan y el año pasado he estado en la pelea en majors en un par de ocasiones. Eso ayuda”, expresó Woods, quien se puso el saco verde por última ocasión en 2005, en aquella ocasión también sorprendió viniendo de atrás.Por otro lado, Francesco Molinari es el actual campeón del British Open y sorprendió con una ronda de 66 golpes, lo cual representa su mejor tarjeta en Augusta National. En julio del año pasado el italiano de 36 años tuvo la oportunidad de jugar en Carnoustie junto a Woods por lo que no se verá cohibido por el 14 veces ganador de major."Creo que cada torneo es distinto. Él perdió solito en Carnoustie pero estoy consciente de que mañana podrá ser otra historia. Hemos visto en el pasado que un par de tiros de ventaja no significan nada. Hay muchos con oportunidades”, concluyó Molinari.Tony Finau completa el threesome de honor gracias a una ronda de 64 golpes producto de seis birdies y un águila. Finau, que nunca ha ganado un major, además igualó el récord de 30 golpes en los primeros nueve hoyos.Datos:Por primera vez en la historia del Masters hubo al menos tres rondas de 64 o mejor (Finau, Simpson, Cantalay).Los horarios de domingo fueron adelantados por cuestiones climatológicas por lo que el grupo de honor saldrá a las 9:20 de la mañana.La ronda final del masters se jugará en threesomes y no en twosomes (como se acostumbra) para acelerar el juego.Woods ha ganado el Masters en cuatro ocasiones (1997, 2001, 2002, 2005).