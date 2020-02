Tiger Woods no viene para el World Golf Championships

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El estadunidense Tiger Woods será una notable ausencia del World Golf Championships (WGC) – México Championship, luego que el ex número uno del mundo falló en inscribirse para la competencia antes de la fecha límite, que era este viernes a las 17:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos.



Woods, quien ostenta el récord de más victorias en el PGA Tour con 82 campeonatos, no regresará a nuestro país tras jugar por primera vez en tierras mexicanas la edición del año pasado de WGC-Mexico Championship.



Entre los jugadores destacados que verán acción en el Club de Golf Chapultepec están el ganador de 11 torneos del PGA Tour, Jordan Spieth; el nuevo número uno del mundo, Rory McIlroy, y Francesco Molinari, quien ganó el Abierto Británico en 2018.



Por primera vez el torneo verá en acción a dos jugadores mexicanos: Abraham Ancer, quien había calificado por terminar entre los mejores 30 de la temporada 2018-2019 del PGA Tour, y Carlos Ortiz, quien ocupará el lugar reservado para el mejor golfista azteca en el ranking mundial no clasificado.