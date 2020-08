Tigre Toño, Melvin y el osito Bimbo ya tienen fecha de despedida de los empaques

Escuchar Nota

“Los que lleven un sello, una leyenda dirigida al público infantil tienen que quitar este tipo de imágenes, caricaturas, deportistas, promocionales, todos los productos que tengan un sello o más no pueden utilizarlos ya en sus empaques”, expuso la especialista.



que aplicarán las nuevas reglas de etiquetado de alimentos y bebidas preenvasadas, en las que se pide quitarlos en caso de tener uno o más sellos de advertencia sobre alto contenido de azúcar, sodio o grasa.especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria en la que se pide poner sellos en forma de octágonos negros para alertar al consumidor de exceso de azúcares, grasas, sodio, calorías y grasas saturadas.Por lo que si un producto para niños tiene al menos una etiqueta de alerta de alto contenido de azúcares, sodio o grasas, deberá eliminar cualquier figura, personaje o foto en la etiqueta que induzca al consumo, destacó la gerente de desarrollo de negocios en SGS México, Beatriz Bautista.En septiembre de 2021 también habrá una nueva tabla de cálculos para medir los nutrientes del producto, lo que cambiará los límites máximos de un producto en cuanto sodio, azúcar, grasas, grasas saturadas, entre otras. Por lo que aquellos productos que caigan fuera de esas medidas tendrán que volver a reetiquetar.La especialista explicó que la NOM-051 tiene varias fases, la primera es la entrada en vigor el próximo 1 de octubre, las primeras multas se impondrán hasta el 30 de noviembre de 2020.Mientras que la siguiente fase iniciará hastaEsto aplica a personajes famosos como el Tigre Toño, el Elefante Melvin, el Rey Carlos V, los gansitos, pingüinos y cualquier otro personaje, porque la idea que se maneja es que todos estas figuras inducen al consumo, expusó.es decir, cada vez se pondrán octágonos de alerta y leyendas en alimentos y bebidas preenvasadas porque los máximos permitidos serán mucho menores a lo visto actualmente.Será en 2023 cuando llegue la fase de integrar en el cálculo del contenido del ingrediente principal y no solamente del azúcar, sodio o grasas añadidas, es decir si vendo leche con fresa, actualmente solo se mide el azúcar añadida, pero no el de la fresa misma, explicó.Ello porque ahora no se incluyen los azúcares, grasas, sodio o grasas saturadas que el mismo producto tiene, sino que solamente se miden todo los componentes añadidos que se le ponen a un producto.La fase final será en 2025, lo que quiere decir que “, lo cual puede implicar un cambio total del sabor del producto como hoy lo conocemos.