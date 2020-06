Tigres da a conocer un caso asintomático de Covid-19

Escuchar Nota

“El martes 9 de junio de 2020 se realizaron 50 exámenes a jugadores y cuerpo técnico del Club Tigres para continuar con los protocolos que ha marcado la Liga MX para la vuelta a la actividad. El día de hoy se recibió el resultado de 45 de ellas, y ahí se detectó un caso positivo por Covid-19, sin la presencia de síntomas. Se aplicaron los protocolos establecidos por el Sector Salud y la Liga MX para mantener al jugador en confinamiento, bajo observación y a la espera de su recuperación al 100 por ciento”, publicó la Liga MX en su cuenta de twitter.



.- Luego de las pruebas deque se hicieron en losal inicio de esta semana,, aunque no se especifica si se trata de un jugador o no.El martes 9 de junio el plantel de futbolistas, cuerpo técnico, staff médico y de seguridad fueron sometidos a las pruebaspara descartar o confirmar contagio por coronavirus.Aunque no hay una especificación de que se trate de un jugador del plantel, fuentes cercanas al interior del club revelaron que sí es un futbolista el que resultó positivo y ya fue informado para que a su vez su familia también sea sometida a los estudios correspondientes.En redes sociales, debido a que el zaguero felino publicó en sus redes sociales hace algunos días que estuvo en una playa del país conviviendo con amigos y familiares sin seguir los protocolos de seguridad correspondientes.Por lo pronto, habrá que esperar si el futbolista contagiado en Tigres hace pública su situación para que no se preste a especulaciones.Información por MILENIO