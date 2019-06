Tigres es el rival a vencer de México: Gignac

Por los títulos que ha ganado recientemente y el plantel que posee, Tigres se ha convertido en el equipo a vencer de la Liga MX, considera André-Pierre Gignac.El atacante francés dijo que la gente quiere ver a Tigres en cada plaza, no solo en Monterrey."Cada año, (para) cada equipo el partido más importante para ellos, y no quiero ser tampoco un creído, pero creo que es contra Tigres", expresó al llegar hoy a Monterrey."Llenamos los estadios, la gente quiere ver a Tigres".Esto a pesar que el delantero fue autocrítico al decir que esta temporada no se vio el mejor nivel del conjunto."Este año no vieron al mejor Tigres, hay que decir las cosas, porque este año el mejor, el referente fue Nahuel, fue la figura", comentó."Entonces nosotros no estamos tan contentos porque debemos mejorar muchas cosas en el aspecto del juego, los delanteros, la media cancha, los defensores, hay que trabajar y con "Tuca" sabemos que vamos a trabajar demasiado, venimos preparados".