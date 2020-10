Tigres logra su cuarta victoria consecutiva; vence 3-0 a San Luis

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los Tigres derrotaron al Atlético de San Luis por 3-0 en el estadio Universitario para sumar su cuarta victoria consecutiva en el torneo Guard1anes 2020 y afianzarse en la parte alta de la general.



Leo Fernández estuvo cerca de abrir el marcador a favor de Tigres apenas al minuto 8. Un gran balón filtrado de Carlos Salcedo acabó en los pies del uruguayo, quien ante el portero Axel Werner terminó por mandar el esférico apenas por encima del marco.



Al 44’ Julián Quiñones firmó el error de la jornada. Un disparo de André Gignac fue desviado por el guardameta potosino, el rechace quedó a favor del colombiano quien abanicó el esférico con el arco abierto en la jugada más peligrosa de un primer tiempo ampliamente dominado por el conjunto felino y donde el ‘Titán’ Salcedo tuvo que salir por lesión.



El segundo tiempo inició con un equipo del Atlético buscando generar más ocasiones de gol, quienes estuvieron cerca de abrir el marcador. Al minuto 47, un cabezazo de Ventura Alvarado pasó por un costado del poste del arco de Nahuel Guzmán.



Sin embargo, con el paso de los minutos, el cuadro dirigido por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti volvió a hacerse dueño del partido. Al 61’, un centro desde la derecha de Javier Aquino fue rematado en segundo poste por Julián Quiñones para poner el 1-0 y enmendar su falla de la primera parte.



Al minuto 67, los Tigres ampliaron la ventaja en el marcador. Una mano de Pablo López dentro del área fue marcada por el árbitro Fernando Hernández tras la revisión del VAR. Desde los once pasos André Gignac no falló y de acabó con una sequía luego de cuatro jornadas sin marcar.



Las cosas acabaron por ponerse cuesta arriba para el conjunto del San Luis tras la expulsión de Diego Pineda, al 74’, por una falta en el medio campo, recibiendo la segunda tarjeta amarilla y dejando a su equipo con uno menos.



Javier Aquino, al minuto 83, estuvo cerca de marcar el tercero de los Tigres, pero su disparo cruzado desde la derecha acabaría estrellándose en la base del poste. Sin embargo, ya en tiempo de compensación, Edu Vargas se haría presente en el marcador tras quedar en el mano a mano ante Werner y firmar la goleada de los universitarios.



Con este resultado, Tigres llegó a 23 unidades en la tabla, igualando en puntos con Pumas previo al ‘Clásico Capitalino’. Por su parte, el Atlético, con ocho unidades, se mantiene en la última posición del torneo y suma su cuarta derrota consecutiva.