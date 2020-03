Tigres sufre, pero doma a los Bravos

Escuchar Nota

Viniendo de atrás con dos goles en la segunda parte, los Tigres vencieron 3-2 a los Bravos de Juárez en la jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la, y suman tres puntos muy valiosos que les permiten acercarse a la liguilla.Ante un vacío estadio Universitario, por las medidas adoptadas por la contingencia del, el duelo arrancó con un Tigres que dominaba la posesión del esférico, que jugaba en campo de Bravos, pero que no generaba en profundidad.El trámite estaba así hasta que un balón largo fue controlado por Diego Rolan, quien por banda izquierda sacó un centro preciso para Darío Lezcano, quien realizó un control orientado para después casi sin ángulo mandar el esférico al fondo de las redes para poner el 0-1 al minuto 27. El gol sacudió a los felinos, pero en el primer tiempo no pudieron marcar y así irían al descanso.En el complemento y con las banderas felinas como únicos testigos en las gradas, Tigres fue aún más al frente y en pocos minutos el partido cambiaría por completo. Primero al 51, cuando un centro de Luis Quiñones fue mal atajado por, quien cometió un error garrafal y terminó mandando el balón a su propio arco para el 1-1.Dos minutos después sería expulsado, pero el VAR retiró la roja y la dejó en amarilla, y sería el propio atacante francés al 56’ pondría el gol de la ventaja con una gran definición, para el 2-1. El equipo fronterizo no supo reponerse de un inicio de segundo tiempo desastroso, y todavía la cuesta sería más complicada cuandoal 76’ pondría el 3-1 tras quedar solo ante el portero.La recta final no estaría exenta de emociones cuando Diego Rolan realizó un control de lujo al 85’ para definir con clase para el 2-3. Todavía los dirigidos porterminaron en el área de los felinos, pero no les alcanzaría para empatar.Este resultado deja a Tigres con 14 puntos, mientras que Bravos se quedó con las mismas 14 unidades.Con información de Excélsior