Tigres vence a Pachuca y le quita lo invicto a Palermo

El 1-0 de Tigres, autogol de Barreiro en la toma de televisión. pic.twitter.com/H6LyqsJTmi — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 3 de marzo de 2019

Y aquí el segundo de Tigres, también desde la toma de televisión. pic.twitter.com/XOfoWqqEMm — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 3 de marzo de 2019

La obra de arte e Guido Pizarro, revívela con la imagen de televisión. pic.twitter.com/mLcbrmJDRv — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 3 de marzo de 2019

Stiven Barreiro hizo un doblete en propia puerta y Tigres goleó 3-0 a Pachuca sin despeinarse en el Estadio Universitario, resultado que los mantiene en la cima del Clausura 2019, a una semana del Clásico Regio.Los felinos llegaron a 22 puntos y siguen en el primer lugar de la tabla, previo a enfrentar a Rayados en la Jornada 10, equipo que está en segundo lugar con 18 unidades, a falta de su encuentro contra Chivas. Mientras que los Tuzos se mantienen en la séptima plaza con 14 y recibirán a Xolos.Los dirigidos por Ricardo Ferretti dominaron los primeros 45 minutos en la cancha del Volcán, no solo tuvieron la posesión de balón, sino que supieron aprovechar las falencias del rival para irse goleando 3-0 al descanso.La noche fue una pesadilla para Stiven Barreiro, quien se vio inseguro en la defensa de Tuzos y le regaló dos goles a los felinos. El primero fue al 24’, luego de un centro de Enner Valencia por derecha que el central colombiano quiso cortar y lo metió en propia puerta.Barreiro volvió a errar al 32’, ahora tras un taconcito de Julián Quiñones en el área que iba para fuera del campo, pero el zaguero metió la pierna y lo desvió al arco de Alfonso Blanco para el 2-0.Los fallos de la visita no terminaron ahí, pues al 41’, Guido Pizarro agarró un balón en mediocampo y se enfiló hasta el área sin marca, sin presión y picó el balón ante la salida del arquero para anotar el 3-0 que sentenció temprano el encuentro.Los dirigidos por Martín Palermo salieron en la segunda parte a buscar descontar en el marcador y se encontraron con una opción al 48’, misma que Ismael Sosa desperdició con un tiro sin potencia, recostó bien Nahuel Guzmán y se quedó con la bola sin problema.Los felinos tuvieron el cuarto en las manos de Julián, quien al 63’ no aprovechó un centro de Luis Rodríguez y su remate se escurrió por un lado del arco de Blanco. Con esto terminaron con el invicto de cinco partidos que tenían los hidalguenses desde la llegada de Palermo al banquillo en la Jornada 4.Con este resultado, los auriazules sumaron su sexto triunfo al hilo en Liga e igualaron el récord institucional en torneos cortos que establecieron de la Jornada 16 a la Semifinal de Vuelta del Clausura 2017.Antes del derbi regiomontano tendrán que enfocarse en la Ida de Cuartos de Final de la Concachampions, ya que este martes visitarán al Houston Dynamo en el BBVA Compass Stadium.