TikTok tendrá 15 días más para vender sus operaciones en Estados Unidos

Estados Unidos.- El gobierno estadounidense concedió a una extensión de 15 días a la compañía china ByteDance, propietaria de TikTok, para que venda sus operaciones en Estados Unidos, de manera que por el momento esta puede seguir operando con normalidad hasta finales de mes.



En un comunicado, el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) indicó que esta prórroga “proveerá de tiempo adicional a las partes para resolver este caso de una manera que cumpla con la orden (ejecutiva del presidente Donald Trump)”.



Solo unas horas antes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos había emitido un aviso en el que informaba de que, en cumplimiento de una orden judicial que había bloqueado la prohibición de TikTok en el país, el veto no entraba en efecto y, por tanto, la aplicación seguía pudiendo operar.



El martes, la matriz china de TikTok había pedido a la Justicia estadounidense más tiempo para preparar la venta de su popular aplicación de vídeos compartidos en Estados Unidos, dos días antes de que se cumpliese el plazo establecido por el Gobierno del presidente saliente Donald Trump, aunque la orden ya había sido bloqueada por la Justicia y por lo tanto no existía riesgo real de que entrase en vigor la prohibición.



El caso se remonta a agosto pasado, cuando Trump emitió una orden ejecutiva en la que decía que el negocio estadounidense de TikTok debía ser vendido a una empresa del país y que de lo contrario sería vetada.



Concretamente, se estableció que el 12 de noviembre se vetaría por completo el uso de TikTok en Estados Unidos, algo que luego la Justicia tumbó y que finalmente no ha ocurrido.



La Administración de Trump argumenta que lo que quiere es evitar que los datos de los estadounidenses que usan TikTok sean compartidos con el Gobierno de China, algo que los responsables de la popular aplicación de vídeos cortos dicen que nunca haría.



En septiembre, las firmas estadounidenses Oracle y Walmart acordaron que se harían con el 20 por ciento de TikTok Global, una nueva empresa con sede en Estados Unidos que dirigiría el servicio de la aplicación en todo el mundo, aunque aún está por negociarse cuál será la participación que seguirá teniendo ByteDance en TikTok.



TikTok, por su parte, asegura que las negociaciones para completar el acuerdo siguen abiertas. Los responsables de la aplicación siempre han sostenido que todos sus centros de datos están fuera de China y que sus datos no están sujetos a la legislación china.