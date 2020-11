Timo Quintana, vivió el jazz a su manera

Escuchar Nota

“Esas cosas eran la personalidad de Timo: era un gran músico que podía meterte unas chingas al trabajar con él, pero también era una persona muy generosa. Trabajar con Timo era lo más cercano a trabajar con una familia porque podías enojarte por sus críticas tan directas, pero si te enojabas es porque no estás acostumbrado a una crítica así.



“Pero también te absorbía, sabía cómo llevarte hacia donde él quería y eso tiene que ver con el hecho de que siempre tuvo bien claro qué es lo que quería; tenía una claridad filosófica, vivencial, musical... todo. No puedo decir más de él, solo que así de grande como era en talento y en generosidad, así era su corazón”, detalló Zárate a Zócalo.

Una plática de tres horas en el teléfono, recuerda Zárate. Charla de la que surgieron planes que tristemente no se concretaron, ya que falleció el pasado jueves después de estar días en terapia intensiva.Durante esa conversación a distancia, recuerda el fundador de Experimentrío,, que había hecho lo que quería y como quería y que estaba listo para todo, tanto para vivir, como para morir, pero también me dijo que no lo iba a matar el Covid, y así fue. Fue una de esas frases que me hizo decir: es Timo siendo Timo”.La relación entre ambos músicos fue más fraternal que de maestro y aprendiz; “”, detalló Zárate quien conoció al pianista después de invitarlo a tocar a mediados de los 90 junto a su banda Slavia, para “echar un palomazo con su sax... siempre fui su fan”.Ahí surgió una tímidaUn mar de melodías suaves que nacieron cuando este último le llamó para pedir que le enseñara a tocar, a hacer música, a “reír a carcajadas como lo hacía él”.. A partir de ahí se desbocó en la entrega pasional de la música. En la búsqueda de su sueño ganó siete festivales de composición por parte de la CREA y también participó en el Festival Internacional de la Canción de Mérida.Fue hasta 1989 cuando formó Mar Adentro, una de las bandas más recordadas en la ciudad, debido a su eclecticismo: trova, rock clásico, smooth jazz, balada..., para él no había barreras entre géneros, ya que todo se podía tocar, pero así como el pianista podía surfear y solfear sobre las notas de diversos géneros, podía cambiar de una a otra personalidad en un segundo.Esa misma necesidad por abarcar la música, fue la que lo acercó a, debido a que este formó un grupo de estudiantes del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH).A él le encantaba la música de José José, la música muy romántica. Ahí fue donde lo conocí”, detalló el periodista a Zócalo.Ya que además de la música, la figura de Timo tenía otra pasión: el romance, y la necesidad de que ese amor sonoro encontrara en el plano físico un símbolo para él, mismo que encontró en la mujer. Tal y como detalla Rocha, TimoY ese romanticismo abstracto que lo componía encontró un lugar en El Unicornio, café bohemio en donde tocó durante años todo lo que siempre quiso. Ya que era un músico de bares, su comodidad estaba en la cercanía que del escenario, las copas y el público.“Fue un romántico. Fue fiel a su estilo yEn este caso, este tipo de géneros: el canto nuevo, la trova, la música romántica, el bolerito, el jazz, el rock sabrosito: fue un bohemio”, señala Rocha.De la misma manera, ese romanticismo que poseía el cuerpo del músico lo llevó a los derroteros de la balada y la rondalla. Estudiante del Tecnológico de Saltillo, llegó a ser, recuerda por su parte Zárate.En un disco en especial que grabó y en el que colaboré con él, hicimos unos arreglos rockeros y poperos. Muy dentro de lo que a él le gustaba: la balada setentera. Creo que esa necesidad de tocar esa música, fue una cosa para tener cerca a su mamá. Al final demostró que con su música hizo lo que quiso, nunca cambió”, expresó el guitarrista.En ese punto coincide también Rocha, quien agregó que “siempre fue así.Nunca se prostituyó en el sentido de querer hacer otras cosas con tal de lograr aforos o fama. Siempre fue muy fiel a lo que él quería musicalmente hablando”.Pero si bien, Timo fue un músico de bares su trascendencia llegó a tener una repercusión nacional. Prueba de ello está el respeto que sentían referentes del jazz nacional comoy, especialmente, su amistad con el también pianista(1954 -2011), quien lo respetaba debido a su habilidad.Es ahí, en ese entronque de capacidades para ir más allá de los límites, en el que Pérez Rocha ve una metáfora de la cultura saltillense, ya que recuerda, también, la muerte de Javier Villarreal Lozano, periodista, escritor y promotor cultural.Ambas pérdidas provocan “una reflexión tremenda de que en un lapso muy corto, de la cultura de los bares, de las noches bohemias, de este otro sector cultural que, pues finalmente, es parte de un todo”.Para Pérez Rocha “, a la cual se suma mucha gente que ahorita andan en los 50 años, más o menos, que fueron fieles a su terruño, a su propuesta musical y que nunca renegaron a esto. Timo era una persona muy entregada y yo no recuerdo que fuera de ese tipo de artistas que estuvieran siempre renegando de que no les era dado apoyo.Finalmente Timo se fue pero su música queda en los bares donde tocó, en sus composiciones y en las enseñanzas que inculcó. Y nada como un día como hoy para recordar su figura acompañado de Día de los Muertos de su amigo Toussaint, con quien, como finalizó Zárate.