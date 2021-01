¿Tinieblas Jr despidió a Alushe? Revela que sucedió con Kemonito

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Mucho se ha comentado sobre lo que pasó con el primer Alushe, la mascota de Tinieblas y hoy en día, Kemonito, pues se llegó a rumorar que fue despedido después de varios años de estar junto al luchador por su hijo, por lo cual aclaró lo que sucedió.



Tinieblas Jr estuvo con El Escorpión Dorado al volante, donde fue cuestionado sobre este tema, por lo que el gladiador comentó que todo se trataba de una mentira, por ello, decidió contar qué fue lo que pasó con quien fuera la mascota de su padre desde 1985.



“Noticia manipulada, la historia y la realidad, la versión original es que el primer Alushe que anduvo con mi papá, tuvo trabajo bastante, se cansó, viajando por todos lados, el doctor le pidió que descansara, ya fue cuando le pidió permiso a mi papá, ‘oiga, ¿sabe qué? Ya voy a descansar, me pidieron que debía estar en reposo, me duele mucho la espalda’; le dijo ‘adelante, por supuesto’”, comentó Tinieblas Jr.







Una vez que ya se encontraba fuera de los pancracios, el Consejo Mundial de Lucha Libre lo buscó para venderle la idea de regresar con un nuevo personaje conocido actualmente como Kemonito, no sin antes buscar la aprobación de Tinieblas, quien le dijo que no había problema, ya que era una gran oportunidad.



“Ya fue donde lo vieron por allá por Tepito, por la Lagunilla, porque él vive por aquellos rumbos y se lo jalaron para llevárselo a la Arena México, le ofrecieron un personaje y con todo el respeto se lo dijo a mi papá que le estaban ofreciendo una oportunidad y le dijo adelante ‘agarre esa oportunidad’”