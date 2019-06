Tinieblas Jr. dedica palabras a Dybala por usar su máscara

Paulo Dybala gusta de las máscaras, basta con ver sus festejos cada vez que anota un gol con la ya patentada "Dybala Mask". Pero nadie se habría imaginado hasta hace unas semanas, que aparecería con la careta de Tinieblas Jr. Mucho menos el propio luchador mexicano.Fue el pasado 10 de mayo cuando el atacante argentino presumió en redes sociales una fotografía en la que aparece con su novia Oriana Sabatini usando la máscara del hijo del legendario luchador mexicano, quien cobró fama mundial en la década de los años 60."(Sentí) mucha emoción, sobre todo de que ya es costumbre que los futbolistas a nivel internacional inclusive en los Mundiales, tanto futbolistas como el público se lleven equipos (máscaras) de nosotros, un símbolo de México, es parte de la cultura y es muy emocionante. Sobre todo que la sigan, que les guste la lucha libre mexicana, ahora en este caso mi nombre, es mucha emoción", dijo Tinieblas Jr a Infobae México.La fotografía compartida en Instagram no fue acompañada por ningún mensaje, situación que hizo dudar a los usuarios sobre el verdadero motivo de esta. Pero desde México, cientos de miembros de esta red social confirmaron que se trataba de una máscara auténtica de Tinieblas, o de Tinieblas Jr., sucesor del carismático luchador.Sin Cara, un luchador mexicano de largo recorrido tanto en México como en Estados Unidos y cuya máscara es utilizada por el delantero azteca del Wolverhampton, Raúl Jiménez, cuando festeja algunos de sus goles, fue de los primeros en destacar la fotografía que enaltece la cultura mexicana. Después, Tinieblas Jr. contactó a Dybala para agradecerle por el gesto."Nos mandamos un mensaje por Twitter y él, muy emocionado, igual que yo, nos empezamos a reír y seguramente ahora que venga a México nos vamos a reunir para hacer algo padre él y yo", aseguró el luchador después de su intervención en el Rock Arena, un nuevo show en la Ciudad de México que mezcla lucha libre con rock en un montaje inspirado en Las Vegas.Tinieblas Jr. continúa el legado de su padre, quien acompañado de Alushe, fue el segundo luchador mexicano en tener un cómic después de El Santo, el más icónico representante del pancracio nacional. Recientemente, el también director de Federación Universal de Lucha Libre (FULL) aseguró que está cerca de convertir al personaje que inventó su padre en un superhéroe de Marvel, una muestra del peso que tiene la lucha mexicana a nivel mundial."Todos los luchadores del extranjero, por obvio ellos vienen a aprender nuestra cultura de la lucha libre, todo el arte, y lo hacen a su estilo. Me da mucho gusto porque saben que es lo mejor, pero creo que tenemos mucho material, toda la herramienta y todos los recursos que nos han dejado nuestros padres pero además el talento mexicano que es indiscutiblemente arriesgado para hacer vuelos y con mucha creatividad para crear una máscara, para crear sus propios castigos y toda esta magia que envuelve a la lucha libre mexicana", indicó.La primera función del Rock Arena logró unir un cartel plagado de estrellas de la lucha libre con un repertorio musical de Guns N' Roses a cargo del grupo Welcome to the Rock Show, además de artistas de danza aérea y bailarines. Una idea del vocalista y líder de la agrupación, Sean Tate y el propio Tinieblas Hijo."La lucha siempre va a ser esa esencia de la rivalidad de ser quién es el bueno, quién es el malo, pero siempre hay un vencedor y de eso se trata. Aquí el tema es que van a ver muchos rósters, este elenco va a estar variando para ver gente nueva, nueva gente de renombre y con todas las rolas de Guns N' Roses", puntualizó el luchador, quien aprovechó para mandar un mensaje al atacante de la Juventus. "Mi querido Paulo Dybala yo soy el luchador Tinieblas Jr. y te mando un fuerte abrazo".