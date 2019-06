Tinta, aguja e investigación ‘La memoria y el cuerpo’

Un documento que se ha perdido en la carpetas de un archivo, una imagen que ya nadie observa y, prácticamente, ya no existe, un cuerpo decidido a darle una segunda vida es lo que busca el proyecto Flash Tamayo.Gracias a la invitación de Jaime Ruiz Martínez, artista oaxaqueño y trabajador de la sección de Procesos Educativos del Museo Tamayo, el saltillense Adair Vigil hará una residencia de dos semanas en el Centro de Documentación (Cendoc) del recinto de la ciudad de México. El objetivo: encontrar imágenes que puedan ser usados como diseños de flash para tatuajes.La idea le llegó a Ruiz después de ver la carpeta y el trabajo que el equipo de Estudio Lomelí (Adriana Villalpando, Asis Jaramillo, Vinicio Fabila, Ramiro Rivera y el mismo Vigil) realizó en su Flash Night de Black Bone Tattoo. En este evento diversos artistas coahuilenses como Daniel Alcalá, Ana Ramírez, Federico Jordán y Karla Rangel, entre otros, prestaron sus diseños para una sesión de tatuaje exprés.“La idea es buscar en esos archivos, rastrear documentos y generar datos vivos desde el mismo. Flash Tamayo es más complejo que sólo buscar esos diseños, sino que es algo que tiene que ver con la memoria y el cuerpo, pensar en cómo le regresas la vida a algo que está en estático y sin movimiento. ¿La memoria es algo vivo cuando está archivado o tiene vida hasta que alguien la mira?“Es un proyecto que tiene que ver con el ejercicio de la gráfica expandida. Darle vida a un medio gráfico más allá de los soportes tradicionales como el papel o la placa del grabado. Pero sobre todo es esa búsqueda de la memoria a través de archivos. Documentarse y cuestionar si está viva, muerta o en pausa”, explicó Vigil en entrevista con Zócalo.En ese sentido el Flash Tamayo, proyecto en el que también es colaboradora la Secretaría de Cultura (Sec) por medio del Museo de Artes Gráficas (MAG), es una forma de recuperar la memoria perdida y ponerla sobre un nuevo soporte. Así esta información tendrá una segunda vida más allá de las carpetas, los blocks de notas o los documentos.Como lo define la página del museo, el Flash Tamayo busca “iniciar un acervo gráfico de divulgación múltiple. Propone otras posibilidades de rastrear documentos y generar datos vivos desde el archivo. Mediante diferentes estrategias, los invitados proponen economías gráficas de divulgación desde el Cendoc”.Memoria y estanciaLa variedad de documentos que existen en el centro van desde bibliografía hasta archivos de arte moderno y contemporáneo. Así que Vigil no lleva una idea preconcebida de lo que encontrará a partir del 15 de junio, sino que busca “echarse un clavado. Hay diseños de gráfica pero también hay gráficas económicas, es un rollo bien variado”.“Mi plan es aventarme dentro de los documentos, investigar y ver lo que hay. Ya de ahí veremos qué es lo que puede traducirse a obra gráfica”, señaló el artista quien, a modo de retribución social, ofrecerá cuatro noches de tatuaje y sesiones de serigrafía en el museo. Aunque también existe la posibilidad de que este proyecto se desarrolle en Saltillo.El tema central de esta exposición es la memoria y su relación con el cuerpo. Dos conceptos cercanos al arte gráfico y visual del norte de México en los últimos tiempos. Vigil ha tratado, en cierta forma, esa invocación del recuerdo documentado, como puede ser Instantes Sonoros, una exposición de esculturas de sonido que realizó en 2018 para la Casa del Libro en Monterrey.El artista piensa que esa exposición envolvía a los espectadores “en una idea sobre cómo se interpreta una memoria en algo nuevo” y que, en su caso eran materiales como partituras intervenidas. Ahora, en cambio, serán diseños plasmados en la piel a través de un tatuaje.“Mi primera serie como artista formal fue hecha con documentos viejos, archivos, diarios. Me interesaba el trabajo de la recolección, pero sin saber desde dónde estaba planteado, era intuitivo. Ahora quiero darle otro sentido a esos documentos que están en vida potencial y que, al ponerlos en la piel, obtienen otro sentido, otra vida”, finalizó el creador.