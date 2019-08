Tips para cumplir con la norma contra el estrés laboral

"Hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo". Esta es la frase que la mayoría de los colaboradores que entrevista Esperanza Martínez repite cuando la especialista los cuestiona sobre su gusto por pertenecer a una empresa.En los 23 años que lleva visitando compañías para identificar factores de riesgo que afectan el ambiente laboral y la salud de los trabajadores, la médico cirujano certificada en Higiene y Seguridad Laboral por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha detectado que menos del 50% de los colaboradores son felices en su trabajo, ya que en 70% de las organizaciones no hay empatía entre los compañeros.De hecho, este ambiente poco favorable para la convivencia humana ha hecho que entre uno y dos trabajadores de cada 20 presenten síntomas que posiblemente detonen en estrés postraumático, informa Expansión.“En las empresas no hay condiciones óptimas para asegurar el bienestar del colaborador. Que pierdan más de dos horas en el traslado a la oficina, que el aire acondicionado les produzca alergia, que la luz de la oficina lastime la vista y una mala relación con los compañeros son situaciones que desencadenan tensión y estrés laboral ”, menciona Martínez.De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar en estrés laboral . Para hacer frente a esta realidad, se publicó la NOM-035-STPS-2018. Esta norma obliga a todos los centros de trabajo del país a prevenir factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral.De no cumplirlo, las empresas deberán pagar una multa de entre 250 y 5,000 unidades de medida y actualización (UMA), lo que equivale a multas que oscilan entre los 21,122 y 422,450 pesos, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).A continuación, siete factores que las empresas deben considerar para cumplir con la norma que entra en vigor en octubre de 2019:Es importante que las empresas ofrezcan ambientes de trabajo agradables y, además, que se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de los colaboradores. Por ejemplo, herramientas necesarias para realizar actividades, luz adecuada, mobiliario ergonómico, ventiladores en sitios clave y equipo para emergencias, como extintores.Jorge Mérida, especialista en bienestar emocional y socio de la consultora para empresas Advisory Network for Wellbeing, comenta que la poca sensibilización en los líderes, las prácticas arraigadas y la misma cultura organizacional han sido los principales obstáculos para equilibrar las cargas de trabajo, por lo que son muy pocos los colaboradores que cumplen con una jornada de 48 horas semanales.Erika Villavicencio-Ayub, coordinadora e investigadora de psicología organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que en México el trabajo se incrementa entre cinco y 20 horas la semana.Magda Rodríguez, psicóloga certificada por la STPS, comenta que una buena salud mental y emocional se logra con cursos de desarrollo humano, algo que no implementan las compañías. “Además de una inducción que incluya la parte mecánica, metodológica y de integración a la empresa, es oportuno que el personal reciba mínimo 40 horas de capacitación al año en temas relacionados con el tratamiento emocional y liderazgo”, refiere.Que los mexicanos equilibren su vida diaria con el trabajo es un desafío, tomando en cuenta las jornadas laborales: de las 24 horas del día, un trabajador tiene en promedio 12 horas para dormir, comer, ejercitarse, asearse y socializar.“Es muy poco tiempo para hacer todo eso. En Francia las personas tienen hasta 16 horas y media para realizar esas actividades, mientras que en países latinos como Brasil tienen 14 horas y media. En México esto debe cambiar”, indica Jorge Mérida.Los líderes deben preguntarse qué parte de su cultura, formación y experiencia labora alimenta la mala convivencia en la oficina. El estudio Tendencias del Entorno Laboral en México 2019, realizado por la firma de recursos humanos Kelly Services, indica que para 42% de los trabajadores su actual jefe no es un buen líder , lo que les impide realizar sus actividades cotidianas de manera eficiente.